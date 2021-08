Krajniakova dôchodková novela plná otáznikov: Znižovanie dôchodkov, niektorí prídu o veľa

BRATISLAVA - Nová reforma v oblasti dôchodkov nemusí byť po chuti každému, o čom svedčia aj aktuálne novinky z jej posledného znenia. Milan Krajniak (Sme rodina) totiž potichu zavádza zvyšovanie niektorých položiek, no na úkor tých ostatných. Niektorí dôchodcovia tak môžu prísť o desiatky eur mesačne. Ako je to možné?

O novinkách píše portál Trend, ktorý hovorí o plánovanej Krajniakovej reforme penzijného systému ako takého. Jej zavedenie môže razantne znížiť dôchodky, v niektorých prípadoch až o desiatky eur za mesiac.

Môže za to zmena výpočtu dôchodkovej hodnoty

V tomto prípade ide skutočne a šokujúcu novinku, ktorá má priniesť zmenu výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá spôsobuje jednotlivé zmeny vo výške dôchodkov. Táto veličina, aj keď v niektorých diskusiách môže pôsobiť ako nezaujímavá, vraj zásadne okreše príjmy starších občanov.

Ak sa rozprávame o priemere, tak až o sedem eur menej dostanú za mesiac ľudia odchádzajúci do dôchodku v roku 2023. V nasledujúcom roku tak bude priemerná mesačná strata už vo výške 22 eur.

Ďalšie roky v prognóze radšej ani nespomenuli

Dosahy reformy na ďalšie roky ministerstvo práce podľa Trendu už radšej ani neodhadlo. Z oficiálnych údajov sa však dá vypátrať, že chystaná novela každý rok negatívne poškodí až 100-tisíc občanov, čo určite nie je málo.

V princípe ide o to, že Sociálna poisťovňa človeku odchádzajúcemu do dôchodku dnes vypočíta priemerný dôchodok 503 eur . Ak by ten istý zamestnanec odišiel do penzie v roku 2023 , tak dostane 496 eur a v roku 2024 len 481 eur . Dá sa teda hypoteticky predpokladať, že posledné roky v predpovedi chýbajú aj preto, lebo môžu mať rovnako klesajúcu tendenciu

Komu naopak pridá?

Po novom má teda byť aktuálna dôchodková hodnota len vo výške 95 percent priemernej mzdy. Aktuálne je na rovných 100 percentách tejto mzdy. Zmenu presadzuje práve spomínaný minister Krajniak. Tomu ide v princípe o to, aby ušetril peniaze na vyplatenie rodičovského bonusu. Tu už na druhej strane takéto zavedenie starému človeku s jedným priemerne zarábajúcim dieťaťom zvýši penziu o 28 eur za mesiac.

V kocke sa dá povedať, že súčasným dôchodcom s deťmi táto novela výrazne zvýši príjmy. Bezdetným sa situácia prakticky nezmení, keďže nedostanú žiadne navýšenie a budúcich oberie o desiatky až stovky eur za rok. Kľúčom je teda jedine "vychovávanie úspešných detí", čím sa môže príjem v starobe zvýšiť. Otázne je, či je táto stratégia aplikovateľná aj v našich končinách.

Ministerstvo hovorí, že ide o zlé výpočty

My sme sa s otázkami o tejto novele a jej možných mínusoch pre dôchodcov obrátili na rezort práce. Ten tvrdí, že výpočty Trendu celkom nesedia a nepoznajú ani ich spôsoby výpočtov týchto čísel. "Na návrh dôchodkovej reformy je potrebné nazerať ako jeden balík opatrení, v ktorom sa jednotlivé časti navzájom ovplyvňujú a spolu garantujú, že výška dôchodkov bude rásť, aby ľudia mohli na dôchodku dôstojne žiť a mali istotu, že spravodlivý dôchodok aj dostanú. Zároveň chceme docieliť zmiernenie priepastného rozdielu medzi dôchodkami bezdetných rodičov a rodičov, ktorí vychovali deti, ktoré platia odvody," tvrdí Krajniakov rezort.

Na závery už zverejneného článku o počtoch a sadzbách dôchodkov majú jasný názor. "Uvedené výpočty sú nesprávne a nezodpovedajú navrhovanému legislatívnemu nastaveniu, ktoré bolo predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To znamená, že na mesačnej úrovni predpokladáme v roku 2023 rozdiel medzi priemernou novopriznanou sumou dôchodku podľa súčasného právneho stavu v porovnaní s navrhovaným právnym stavom na úrovni približne 1 eura. Následne v roku 2024 predpokladáme mesačný rozdiel medzi novopriznanými sumami dôchodkov na úrovni približne 2,3 eura," uzavreli.

Na záver ešte svoje vyjadrenie rezort doplnil tabuľkou vývoja rastu dôchodkov žien v rokoch 2023 – 2025: nárast o 4,8% v roku 2024, nárast o 4,6% v roku 2025:

