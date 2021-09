Ministerstvo spravodlivosti predkladá na pripomienkovanie novú verziu reformy súdnej mapy

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania novú verziu reformy súdnej mapy. Tá by sa mala zrealizovať cez štyri zákony. V pondelok o tom informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"Na základe diskusie so sudcami počas leta som došla k záveru, že bude lepšie a zrozumiteľnejšie, keď sa jednotlivé časti súdnej mapy dajú na pripomienkovanie samostatne, diskusia bude tak adresnejšia," vysvetlila Kolíková.

VIDEO Ministerka Kolíková predkladá na pripomienkovanie novú verziu reformy súdnej mapy

Návrhy zákonov sa týkajú zriadenia mestského súdu v Bratislave, mestského súdu v Košiciach či nového usporiadania sídel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa znižuje z 54 na 30. Štvrtý návrh zákona sa týka nového usporiadania sídel a obvodov odvolacích súdov, ktorých počet sa znižuje z osem na štyri. Novely reflektujú na množstvo pripomienok, ktoré boli prezentované k pôvodnej verzii reformy súdnej mapy z roku 2020.

"Cieľom zmeny je najmä špecializovať sudcov na jednotlivé právne oblasti, aby sme to umožnili, zväčšujeme obvody súdov, teda bude viac sudcov, z ktorých sa bude vyberať náhodným výberom, čo umožní aj boj s korupciou," vysvetlila Kolíková. Nová súdna mapa bude znamenať podľa nej aj väčšiu transparentnosť.

Ministerka zdôraznila, že pripomienkový proces chce využiť na diskusiu so sudcami, prokuratúrou či políciou. Z noviel vyplýva, že súčasné pracoviská krajských súdov sa nezrušia, len sa časť sudcov, v závislosti od agendy, na ktorú sa budú špecializovať, presunie do nového sídla. "Napríklad je pravdepodobné, že sudcovia, ktorí sa venujú trestným veciam, zostanú na pracovisku Krajského súdu v Bratislave, ale tí, ktorí sa venujú obchodno-právnej agende, sa presunú do sídla Krajského súdu v Trnave," priblížila Kolíková.

Zaniknúť by malo viacero súdov

Po novom by mal zaniknúť Krajský súd v Bratislave, v Košiciach, Nitre a v Trenčíne. Nahradiť ich majú podľa lokality Krajský súd v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Okresné súdy v Bratislave I až V by mali zaniknúť a nahradiť by ich mal jeden Mestský súd Bratislava. Vznik mestského súdu sa plánuje aj v Košiciach.

Reforma tiež ráta so zánikom okresných súdov Bánovce nad Bebravou, Brezno, Čadca, Považská Bystrica, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Malacky, Skalica, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Revúca, Ružomberok, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Sídlami pre daný okres sa majú stať Okresný súd Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Senica, Dolný Kubín, Prievidza, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Bardejov, Nitra, Lučenec a Humenné. Vzniknúť by mal aj jediný registrový súd, a to Okresný súd Žilina.

Mestské súdy by mali vzniknúť k marcu 2022, činnosť by mali začať od januára 2023. Nové sídla a obvody okresných a krajských súdov by mali začať platiť tiež od januára 2023.