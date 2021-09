Zábery, z ktorých mrazí: VIDEO Muž schytal zásah počas protestov, v krku mal DIERU!

Na záberoch, ktoré portálu Topky.sk zaslal do redakcie čitateľ, je vidieť dav nespokojných ľudí. Medzi nimi si razia cestu ozbrojení muži v uniformách, ktorí si pomáhajú aj streľbou, pravdepodobne gumových projektilmi.

Následne je vidieť, ako jeden takýto projektil vystrelený z bezprostrednej blízkosti zasiahne do krku muža, ktorý kráčal v dave. Ten sa po utŕžení rany zapotáca. V tom okamihu je počuť ženu, ktorá sa ho pýta, či je v poriadku a chce jeho zranenie vidieť. Následne vypukne panika a žena sa rozkričí, že zranený muž "má dieru v krku."

Záchranári počas stredajích protestných zhromaždení ošetrili spolu tri osoby, ženu a dvoch mužov. Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová pre Topky.sk potvrdila, že v jednom príapde išlo o poranenie krku. "Žena utrpela úraz hlavy, bola prevezená do nemocnice. Jeden z mužov mal taktiež poranenú hlavu, bol ošetrený na stanici PZ SR. Prevoz do nemocnice odmietol. Druhý muž mal poranený krk, záchranári ho transportovali do nemocnice," priblížila.

S otázkou týkajúcou sa zásahu a jeho primeranosti sme sa obrátili aj políciu. Ako pre Topky.sk uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff, videom sa v súčasnosti už zaoberá Odbor kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

Demonštrovalo sa na vicerých miestach

Protestné zhromaždenia sa v stredu popoludní v Bratislave konali pri príležitosti Dňa Ústavy. Nespokojní demonštranti vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas s politickým vedením ale aj opatreniami, ktoré boli prijaté v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu či očkovaniu. Protestovalo sa pred Národnou radou, na Námestí Slobody, ktoré sa nachádza pred Úradom vlády či na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom.

Situácia sa počas dňa niekoľkokrát vyostrila a polícia celkovo zadržala 12 ľudí. Dôvodom boli priestupky proti verejnému poriadku, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa blokovanie dopravy či podozrenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa.

Protestovalo sa aj v Košiciach. V metropole východu musela polícia riešiť dva incidenty.