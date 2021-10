Vodiči, tomuto úseku sa dnes radšej vyhnite: Frekventovaná cesta bude zablokovaná protestujúcimi

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BANSKÁ BYSTRICA – Ohlásený protest odborárov na priechode pre chodcov v banskobystrickej mestskej časti Jakub/Nový svet skomplikuje v stredu od 10.00 h dopravu na hlavnom cestnom ťahu Banská Bystrica - Donovaly. Je preto potrebné počítať so značným zdržaním v oboch smeroch. Upozorňuje na to banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Najmä vodičov vyzýva, ak je to možné, aby sa uvedenému úseku do 12.00 h radšej vyhli.