Záujem o očkovanie proti KORONAVÍRUSU v ambulanciách prejavilo 634 ambulantných lekárov

"Ďakujem lekárom za to, že očkovaním vo svojich ambulanciách nám pomáhajú chrániť ľudí pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19. Prosím aj tých lekárov, ktorí ste sa do aktívneho očkovania vo svojej ambulancii ešte nezapojili, aby ste túto aktivitu zvážili. Čím viac vás bude očkovať, tým viac ľudí dokážeme ochrániť a ja vám vopred za to úprimne ďakujem," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na tlačovej konferencii v oravskej obci Nižná.

Na Slovensku je podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej aktuálne zaočkovaných prvou dávkou očkovacej látky 2,38 milióna ľudí, kompletne zaočkovaných oboma dávkami vakcíny je 2,17 milióna osôb. "Počet zaočkovaných ľudí nám pomáhajú zvýšiť práve lekári v ambulanciách. Z prieskumu, ktorý si nechalo vypracovať MZ, vyplynulo, že za najdôveryhodnejší zdroj informácií pokladajú očkovaní respondenti svojho lekára (49,1 percenta). Vysokú mieru dôveryhodnosti majú aj slovenskí vedci (48 percent), ľudia dôverujú aj informáciám od známych a príbuzných," doplnila Eliášová.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Dostupnosť očkovania sa podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej zdá byť kľúčovým faktorom pri zvyšovaní zaočkovanosti v regiónoch, kde je o očkovanie dlhodobo nízky záujem. "Aj z tohto dôvodu ŽSK od júla organizuje výjazdy mobilnej vakcinačnej linky VakciZuzky do najmenej zaočkovaných častí kraja. Počas výjazdov zdravotnícky tím doteraz zaočkoval 3666 obyvateľov v 67 mestách a obciach. Očkovanie v ambulanciách lekárov je ďalším rozhodujúcim krokom v jednoduchšom a rýchlejšom prístupe k očkovaniu. V kraji máme 93 lekárov, ktorí sa prihlásili do systému a povzbudzujeme všetkých občanov, aby túto možnosť využili," dodala predsedníčka ŽSK.