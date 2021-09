Naša ústava si zaslúži väčšiu vážnosť, tvrdí minister práce Krajniak

Milan Krajniak

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Naša ústava si zaslúži väčšiu vážnosť, myslí si to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Uviedol to na sociálnej sieti pri príležitosti stredajšieho Dňa Ústavy SR. Princípy a ideový odkaz ústavy by mali spájať občanov Slovenska aj v ťažkých časoch, poznamenala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.