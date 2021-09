Známe wellness poslankyne Tabak sa zmenili na nepoznanie: Za všetko môže počasie!

BRATISLAVA – Počasie nám už niekoľko týždňov ukazuje svoju silu a výnimkou nie sú ani posledné dni. Veď najmä na severe Slovenska intenzívne pršalo. Silné dažde však spôsobili, že Studený potok, známy ako wellness jednej poslankyne parlamentu, sa zmenil na nepoznanie. Do takejto vody by zrejme dnes nevkročila!

Nie je to tak dávno, čo poslankyňa NRSR Romana Tabak dvakrát za jeden týždeň pobúrila verejnosť. Prv zapálila sviečku za zosnulého herca Milana Lasicu pred hotelom Tatra, kde sídli štúdio L+S, pričom kahanec položila k odpadkovému košu, následne pridala fotografiu, na ktorej sa kúpe údajne v Studenovodských vodopádoch.

Tie sa nachádzajú na území TANAP-u, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Podľa jej následného vyjadrenia však iba zle označila miesto a nekúpala sa tak vo vodopádoch, ale v potoku. "Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané," napísala Tabák na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa ospravedlnila formou príbehu na sociálnej sieti Instagram. Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) však bude musieť objasniť svoje kúpanie sa v tatranskom horskom potoku.

Zdroj: FB/Romana Tabak

Dnes sa však „wellness poslankyne Tabak“ zmenil na nepoznanie. A môžu za to niekoľkodňové intenzívne dažde. Potok totiž ukázal svoju silu a dnes by do rozvodného potoka poslankyňa Tabak zrejme nevliezla.

Upozornenia meteorológov!

Rozvodnenie vodného toku však nie je problém len v prípade Studeného potoka. Hladiny niektorých riek a potokov na Slovensku po výdatných dažďoch stúpajú. Hydrológovia evidujú vzostup na Dunaji, na tokoch v povodí horného Váhu, na Latorici, dolnom Laborci, Bodrogu a Poprade, v povodí hornej Nitry i na hornom Hrone a jeho prítokoch.

Podľa predpokladaného vývoja meteorologickej situácie však očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Dunaji i na Latorici vzostup. "Na ostatných tokoch ustálenosť až pokles, na tokoch v povodí horného Váhu pokles až výrazný pokles vodných hladín," spresnil ústav na sociálnej sieti. V severných regiónoch Slovenska zaznamenal v uplynulých hodinách zrážky trvalého a miestami aj výdatného charakteru.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

"Najmä v povodiach horného Váhu a Popradu spadlo ďalších 20 až 40, ojedinele do 60 milimetrov. Vzhľadom na prevládajúce prúdenie sa ešte vyššie úhrny vyskytli na návetriach, maximálny zaznamenaný úhrn – 77 milimetrov bol na Skalnatom plese," uviedol SHMÚ. V južnej polovici krajiny denné úhrny nepresiahli desať milimetrov.

Pre množstvo spadnutých zrážok a nasýtenosť povodí (v povodiach na severe Slovenska prší už niekoľko dní za sebou) SHMÚ v utorok (31. 8.) vo večerných a nočných hodinách zaznamenal dosiahnutie prvého až tretieho stupňa povodňovej aktivity na viac ako 20 vodomerných staníc v povodí horného Váhu a Popradu.

Zdroj: SHMÚ

"Tretí stupeň povodňovej aktivity je aktuálne v Jablonke v Poľsku na Pekielniku, druhý stupeň v Oravskej Polhore na Polhoranke a v Jablonke v Poľsku na Čiernej Orave. Po výraznom vzostupe vodné hladiny kulminujú, respektíve postupne mierne klesajú," spresnil SHMÚ. Druhý stupeň výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa aktuálne platí v okrese Námestovo. Prvý stupeň výstrahy je vyhlásený v okresoch Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Zdroj: SHMÚ