Koniec augusta nás poriadne prekvapí: Príjemné teploty vystrieda CHLADNÉ počasie! Pozor aj na sneh

BRATISLAVA – Leto je definitívne preč. Nasvedčuje tomu nielen dátum v kalendári, ale aj počasie. To sa behom jednej noci rapídne zmenilo a vysoké teploty vystriedalo poriadne ochladenie. Meteorológovia však pre Slovákov nemajú dobrú správu – teploty ešte pôjdu dole!

Ešte v nedeľu teploty vystúpili nad 30 stupňov, tento týždeň ledva atakujú hranicu 20 stupňov Celzia. Podľa meteorológov za to môže tlaková níž, ktorá postupovala našim územím. Relatívne studené počasie sprevádzali aj zrážky a vietor. Meteorológovia však upozorňujú, že poriadne ochladenie ešte nás len čaká.

Zdroj: Getty Images

„Aj v ďalších dňoch bude chladno s maximom teploty v najteplejších oblastiach okolo 22 alebo 23 °C, na severe sa oteplí len na približne 15 °C. Pripomíname, že priemer maxím v závere augusta je od 19 °C na severe do 24 °C na juhozápade,“ upozorňuje SHMÚ na sociálnej sieti. Podľa portálu iMeteo.sk sa teploty prepadnú tak, že bude treba opäť vybrať teplejšie bundy. V Tatrách by dokonca malo snežiť.

Ako dodali, cez naše územie postupuje ďalší studený front, ktorý by však mal postúpiť pomerne rýchlo. Práve tento front bude mať za následok sneh v našich veľhorách, kde sa očakávajú teploty pod bodom mrazu. Slová SHMÚ však potvrdzujú – aktuálne teploty sú o 5 stupňov nižšie ako je dlhodobý priemer.

Napriek tomu sa treba pripraviť, že ďalšie ochladenie ešte len príde – teploty ešte viac klesnú a ochladenie budú sprevádzať aj zrážky.

Piatok

"Počasie u nás bude ovplyvňovať vypĺňajúca sa tlaková níž so stredom nad Nemecko - Poľským pohraničím," píšu meteorológovia z SHMÚ. Ako dodali, noc zo štvrtka na piatok bude mimoriadne chladná, oblačná, ojedinele s prehánkami. Na vrcholoch Tatier treba počítať so snežením. Nadránom sa ojedinele môže vyskytovať aj hmla. ajnižšia nočná teplota 13 až 8, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou okolo 6 stupňov Celzia. Slabý, spočiatku miestami juhozápadný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude oblačno, postupne, najmä na východe Slovenska sa vyskytnú prehánky či dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia teplota bude 16 až 21 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní väčšinou okolo 14 stupňov Celzia. Studené počasie bude sprevádzať aj chladný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Sobota

"V nevýraznom tlakovom poli sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia nad strednou Európou nachádzať tlaková níž," upozorňujú meteorológovia. Noc z piatka na sobotu bude chladná, sprevádzať u bude dážď. Teploty budú dosahovať 12 až 7 stupňov Celzia, v údoliach miestami okolo 7 až 2 stupňov Celzia. Nadránom sa ojedinele vyskytnú hmly.

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude chladno, na vrcholoch Tatier sa vyskytne aj sneh. V nižších polohách bude pršať, ojedinele sa vyskytnú búrky. Denné teploty dosiahnu 17 až 22 stupňov, na Orave, Liptove a na hornom Spiši väčšinou okolo 15 stupňov Celzia.

Nedeľa

"Od juhovýchodu k nám bude zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu a súčasne sa bude vo vyšších vrstvách ovzdušia nad našou oblasťou naďalej udržiavať tlaková níž," konštatovali meteorológovia. V noci veľká oblačnosť, ojedinele s prehánkami. Teploty dosiahnu 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele do 6 stupňov Celzia. Na hrebeňoch Tatier treba počítať so snežením.

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň veľká oblačnosť, ojedinele s prehánkami či búrkami. Naďalej bude veľmi chladno. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na Orave, Liptove a na Spiši väčšinou okolo 15 stupňov Celzia. Chladné počasie bude sprevádzať slabý, na juhozápade miestami severozápadný do 6 m/s (20 km/h).