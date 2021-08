Jaroslav Naď o vyslaní špeciálu: Ďalší let do Afganistanu treba zvážiť, predpokladám zásadnú diskusiu

"Pokiaľ vláda prijme rozhodnutie, že pôjdeme podstúpiť to relatívne vážne bezpečnostné riziko, ktoré dnes je na letisku v Kábule, ozbrojené sily budú pripravené vyslať špeciál. Treba to ale zvážiť, pretože existujú jasné deklarované stanoviská Talibanu, že už viac nebudú púšťať civilov na letisko," povedal minister.

Mohlo by sa podľa neho stať, že po pristátí na letisku nebude koho vyzdvihnúť. "Dostaneme sa do relatívne náročnej bezpečnostnej situácie v podstate zbytočne," poznamenal.

Naď verí, že množstvo ľudí, ktorí sú evidovaní aj na našich zoznamoch so žiadosťou o odchod z Afganistanu, sú už dávno v Európe. Poukázal na to, že denne z letiska odchádzajú tisíce osôb prostredníctvom evakuačných letov veľkých krajín, ako sú USA, Francúzsko či Nemecko. Po získaní "vyčisteného" zoznamu ľudí, ktorých by SR mohla zobrať a ich bezpečnostnej previerke, by sa mohlo rokovať o ich preprave dohodou so spojencami, prípadne o vyslaní špeciálu.

Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali.