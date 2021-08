Nečakaná facka Štátnym hmotným rezervám: Mastná pokuta za podozrivé nákupy, milióny na boj proti COVIDU

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) v troch správnych konaniach pokuty vo výške 70-tisíc eur v súvislosti s nákupom zdravotníckych pomôcok. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na to, že až 91 percent objemov nákupov zazmluvnila vlani so súkromnými firmami bez akejkoľvek súťaže.

Úrad pri ich nákupe konštatuje porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková. Nákupy sú ešte z čias bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru, ktorý je v súčasnosti väzobne stíhaný za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súbehu s pokračovacím zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Základné princípy nedodržali

"SŠHR nedodržala základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti, čo mohlo mať vplyv na výsledok jednotlivých verejných obstarávaní," skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Správa štátnych hmotných rezerv SR udelené pokuty akceptuje. "Vzhľadom na závažnosť porušení, ktoré konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie pri predmetných verejných obstarávaniach uskutočnených predchádzajúcim vedením Správy štátnych hmotných rezerv SR, akceptujeme udelené pokuty v stanovených výškach," uviedol predseda SŠHR SR Ján Rudolf.

Pokuty za tri nadlimitné zákazky

Pokuty sa týkajú troch nadlimitných zákaziek, ktoré boli realizované priamym rokovacím konaním a následne ukončené zmluvami. Prvá zmluva bola uzatvorená 12. marca 2020 vo výške 324 900 eur bez DPH, druhá zmluva 15. marca 2020 vo výške 11,1 milióna eur bez DPH a tretia zmluva 17. marca 2020 vo výške 18 793 360 eur bez DPH. Kontrola postupu SŠHR pri ich uzatvorení skonštatovala viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

SŠHR sa však voči zisteniam úradu na prvom stupni odvolala, čo znamená, že odmietla aj zníženie pokút o polovicu v zmysle zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí prvého stupňa boli prípady následne predmetom správnych konaní, v ktorých úrad uložil pokuty vo výške 30-tisíc eur, 30-tisíc eur a 10-tisíc eur, spolu teda 70-tisíc eur. "Zároveň môžem potvrdiť, že úrad postupuje svoje závery ďalším kontrolným orgánom v zmysle podpísaných memoránd o spolupráci. Zo strany úradu je tak konanie v týchto veciach ukončené," poznamenal Hlivák.

Nesúťažný trend v hmotných rezervách

Hmotné rezervy súťažila v COVIDOVOM roku len necelých 9 percent z objemu nákupov, aj to nie otvorene, uviedla nadácia Zastavme korupciu. V tomto trende pokračujú aj v roku 2021. Bývalý premiér Igor Matovič uviedol, že po nástupe jeho vlády našli namiesto zásob testov a rúšok len prázdne sklady.

Dialo sa tak za bývalého šéfa hmotných rezerv Kajetána Kičuru, nominanta bývalej vlády, ktorý je ešte stále väzobne stíhaný za úplatky v tendroch. Tie však nesúviseli s COVID obstarávaniami. V nesúťažnom trende podľa nadácie pokračoval štát aj neskôr. "Nesúťažne nakupovala aj jeho nasledovníčka Lucia Gocníková. Nový predseda Ján Rudolf zaviedol namiesto otvorených súťaží dynamický nákupný systém, údaje z neho sa rozhodol počas jeho dvojročného fungovania neposkytovať," uviedla nadácia.

Vyše 90 % išlo bez súťaže

Hmotné rezervy za rok 2020 nakúpili zdravotnícky materiál v celkovej hodnote takmer 128 miliónov eur (sumy sú uvedené bez DPH). Z toho 116, 5 miliónov eur šlo na nákupy bez akejkoľvek súťaže. Nadácia Zastavme korupciu analyzovala v spolupráci s portálom Transparex dáta z verejných obstarávaní SŠHR za rok 2020 a 2021, kedy krajina čelila pandémii koronavírusu. Pre nemocnice a úrady zabezpečili testy, ochranné obleky, respirátory a ďalšie pomôcky. Z analýzy vyplýva, že vyše 91 % objemov nákupov zazmluvnila so súkromnými firmami bez akejkoľvek súťaže.

Priame rokovania a neznáme firmy

Rezervy využívali takzvané priame rokovacie konanie, teda oslovili jednu alebo viac firiem a o nákupe rokovali iba s nimi. Podľa zákona tak môžu urobiť pri mimoriadnych situáciách ako je pandémia, čo značne urýchli proces. Pri priamych nákupoch to však znamená väčšie riziko, že štátnu zákazku nezíska najlepší a ani najlacnejší dodávateľ. Za prvé štyri mesiace nakupovali hmotné rezervy zdravotnícky materiál výhradne prostredníctvom priamych rokovaní.

"Kičura vtedy obstaral rúška a respirátory od neznámych firiem Lacorp a A-testing, za čo ho po výmene vlády nová koalícia kritizovala. Spoločnosti so zmluvami za 29 a 11 miliónov eur sa tak zrazu stali najväčšími dodávateľmi rezerv. Nové vedenie neskôr vyjednalo vrátenie miliónov z týchto sporných obchodov," uviedla nadácia.

Niektoré firmy, ktoré predtým nemali so zdravotníckym biznisom nič spoločne, odrazu získali veľké zákazky, a to aj po Kičurovom odchode. Nešlo síce o také veľké sumy, ale uspeli priamo a bez súťaže. Príkladom je firma Autocomodex rent & car, ktorá obchodovala s autami. Podľa Transparexu sa zúčastnila verejného obstarávania len raz a len na hmotných rezervách. "Zmluvu na dodávku zdravotníckych pomôcok za 50 tisíc eur s ňou podpísal J. Rudolf," uviedla nadácia. "Podpis zmlúv so spoločnosťami IVIO, s.r.o. a AUTOCOMODEX rent & car, s.r.o. bol realizovaný na základe uskutočneného priameho rokovacieho konania elektronickou formou," uviedli hmotné rezervy pre nadácia.

Zmluvu uzavrelo aj nové vedenie

Nováčikom vo verejnom obstarávaní bola tiež Cherry Promotion SK. Zmluvu na vyše tristotisíc s ňou uzavrela Gocníková. "Doposiaľ pritom nie je zapísaná s registri partnerov verejného sektora, čo je jedna z podmienok obchodovania so štátnymi úradmi," uviedla nadácia. "SŠHR SR sa v súčasnosti nevie vyjadriť k spôsobu, akým bývalé vedenie vyberalo a pristupovalo k podpisu zmlúv s ostatnými Vami uvedenými spoločnosťami," reagovala na otázky hovorkyňa SŠHR. Dodala, že v rámci prieskumu trhu, ktorý bol v tom čase realizovaný, bol zasielaný formulár viacerým hospodárskym subjektom za účelom preverenia možností dodania zdravotníckych pomôcok.

Počas druhej vlny už mal štát dostatok času na prípravy, no hmotné rezervy však aj potom nakúpili za takmer 60 miliónov eur bez súťže. Z toho 51 miliónov minuli na testy kvôli celoplošnému testovaniu, dodal portál.