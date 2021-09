INEKO: Zuzana Krajčovičová je veľmi dobrou kandidátkou na podpredsedníčku ÚVO

BRATISLAVA – Zuzana Krajčovičová svojou odbornosťou a integritou preukázala, že je veľmi dobrou kandidátkou na podpredsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Tvrdí to Ján Kovalčík z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Jeho vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti šéf ÚVO Miroslav Hlivák.

Kovalčík poznamenal, že Krajčovičovú dlhé roky pozná ako rešpektovaného experta. Podľa neho patrí k tým najkvalitnejším ľuďom, ktorí dlhé roky na úrade pôsobia. "Myslím si, že svojou dlhoročnou prácou, výsledkami a nielen odbornosťou, ale aj vysokou integritou, ktorú by som podčiarkol, preukázala to, že je veľmi dobrým kandidátom," skonštatoval.

Ak táto nominácia prejde, bude to pre neho veľmi pozitívnym signálom. "Som veľmi rád, že aj táto nominácia ukazuje, že si vedúci predstavitelia relevantných inštitúcií začínajú viac všímať aj profesionálnych úradníkov a tých najkvalitnejších začínajú nominovať aj na vysoké riadiace pozície. Tak by to malo byť," zdôraznil Kovalčík.

Hlivák navrhuje vláde, aby bola do funkcie podpredsedníčky úradu vymenovaná Zuzana Krajčovičová. Bývalého podpredsedu Juraja Bugalu vláda odvolala ešte minulý rok vo februári. Jeho odvolanie z funkcie odôvodnil Hlivák zistenými porušeniami zákona, ktoré sa týkali jeho advokátskej kancelárie. ÚVO má v súčasnosti jedného podpredsedu, ktorým je Jaroslav Lexa.