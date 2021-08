KORONAVÍRUS Baťo má po Matovičovi nový terč: Antivaxeri to schytali, veď sme krajina ožranov!

Radoslav Baťo

Zdroj: FB / Rado Baťo

BRATISLAVA - Známy kritik expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) Radoslav Baťo sa už na sociálnej sieti poriadne preslávil, hlavne nakladaním bývalému predsedovi vlády a svojmu súčasnému šéfovi Matovičovi. Najnovšie sa však pustil do inej skupiny ľudí. Prešiel totiž na tému očkovania, no zámerní nezaočkovanci, ktorí o vakcíne pochybujú, to poriadne schytali!