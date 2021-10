Baťo po konflikte s Matovičom: Koniec na ministerstve! Už má nový flek v politike, je to poriadne prekvapenie

Napriek tomu, že Baťo je s politikou spätý niekoľko rokov, do širšieho povedomia ľudí sa dostal až v apríli tohto roka potom, ako zviedol prostredníctvom sociálnej sieti Facebook ostrú výmenu názorov s vtedajším premiérom Igorom Matovičom. Na začiatku ich konfliktu boli Matovičove vyjadrenia na adresu jeho manželky Zuzany Baťovej, šéfky Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Spor dospel až k tomu, že Baťo podal na Matoviča trestného oznámenia.

archívne video

K tomu sa pridala ešte skutočnosť, že keď bol Matovič vymenovaný za ministra financií, stal sa de facto Baťovým nadriadeným. Ten totiž v tom čase pôsobil ako štátny zamestnanec v rámci Útvaru hodnoty za peniaze, spadajúcom pod rezort financií.

eho pracovné pôsobisko sa však odvtedy posunulo inde. Od septembra Baťo spolupracuje so stranou Dobrý voľba. "Rada Baťa poznám veľmi dlho ešte z čias z SDKÚ," povedal pre Topky.sk šéf strany Tomáš Drucker.

S bývalým hovorcom premiérky Ivety Radičovej a neskôr poradcom prezidenta Andreja Kisku, hovorili o možnej spolupráci už pred voľbami 2020, nakoniec však Baťo začal spolupracovať so stranou Spolu a posledné mesiace strávil ako štátny zamestnanec. Pre Dobrú voľbu pracuje od septembra a venuje sa podpore komunikácie. Je však možné, že neostane iba pri tom. "S Radom dlhšie debatujem aj o tom, že by rád vstúpil do politiky a chcel by ísť práve do našej strany," uviedol Drucker.

Zdroj: FB / Rado Baťo

S myšlienkou mal prísť sám Baťo po konflikte s Matovičom. "Samozrejme, že sa vždy uchádzam o to, aby sme hľadali výrazné, jasné pomenovania, ale nemusí to byť vždy prízemné. A nemyslím si, že Rado taký je. Ale áno, niekedy je expresívnejší. Ale je to inteligentný, rozhľadení a múdry človek, no používa niekedy tvrdšie expresívne vyjadrenia. Ale to neznamená, že je tipu niektorých ľudí u nás v politike, ktorí sú naozaj veľmi prízemní," povedal Drucker.

Baťo v rozhovore pre Aktuality.sk vysvetlil, že aktuálne pracuje pre rezort financií už iba na externú dohodu o potvrdil úvahy o vstupe do politiky.