Matka (49) pozerá porno spolu so svojimi synmi: Takto sa obhajuje, odborníci krútia hlavou

BATU - Indonézska popová hviezda Wahyu Setyaning Budiová prezradila, že so svojimi synmi sleduje porno, aby ich sexuálne vzdelala. Verí totiž, že keby im ho úplne zakázala, urobila by chybu. Podľa odborníčky však takéto správanie nie je v poriadku a matka by mala zvoliť inú metódu edukácie.

Štyridsaťdeväťročná Budiová, známa ako Yuni Shara, zverejnila na YouTube úprimné video, v ktorom prezradila, že spolu so synmi pozerá porno. "Je nemožné, aby naše deti v dnešnej dobe nepozerali porno, či už je to anime alebo akýkoľvek iný druh, ktorý je dnes k dispozícii," povedala. Zároveň pripustila, že sledovanie filmov pre dospelých môže byť jej deťom nepríjemné. Často sa ich pýta na to, čo si o tom myslia a či sú jednotlivé scény v poriadku.

Aj keď sa to môže zdať ako celkom jedinečná rodičovská technika, Agstried Pietherová, psychologička pre výchovu mládeže, priznala, že Yuni urobila dobre, keď synom nezakázala porno po tom, čo ich pristihla pri jeho sledovaní. Upozornila však, že je niečo iné nezakazovať dieťaťu porno než ho sledovať spolu s ním. "Keď prichytíte dieťa pri pozeraní porna, bez ohľadu na to, ako veľmi ste v panike, nemali by ste sa hnevať, pretože nakoniec to dieťa urobí znova, ibaže v tajnosti. Namiesto toho sa ho opýtajte, čo ho viedlo k pozeraniu porna," vysvetlila odborníčka.

Na druhej strane ale takýto spôsob výchovy nepovažuje za veľmi vhodný. Namiesto spoločného sledovania pornografických filmov by mali rodičia podľa nej poskytovať sexuálnu výchovu založenú na vede.