Na Matoviča sa to od Baťovcov sype: Po zverejnení zmluvy mu krachli všetky argumenty, šéfka ŠÚKL-u mu to zrátala

BRATISLAVA - Známy kritik a dokonca podriadený ministrovi financií Rado Baťo opäť prehovoril. Na svojho šéfa už pritom poriadne nakladá už dlhšie, no teraz zašiel ešte ďalej. Nazval ho dokonca kriminálnikom. Urobil tak po tom, ako štát zverejnil zmluvu na Sputnik V, pričom vyvracia Matovičove tvrdenia, ktoré o ňom pred zverejnením šíril. Svoje však napísala Matovičovi aj žena Rada Baťa a šéfka ŠÚKL-u Zuzana Baťová.

Baťo novinky spísal v dlhšom statuse. "Matovič je patologický klamár, o tom žiadna.



Podstatnejšie je, že Matovič je aj kriminálnik, ktorý zneužil svoju funkciu a hrubo poškodil záujmy Slovenskej republiky. Zverejnená zmluva ho v tom usvedčuje. Bolo by už načase, keby sa pán Žilinka prestal zaoberať kolúznou väzbou pre Pčolinského a začal zaoberať kolúznou väzbou pre Matoviča," píše s poriadnou dávkou odvahy Baťo, ktorý je úradníkom v Matovičovom rezorte.

Matovič vliezol Kirilovi do ...

Svoj štipľavý slovník tu ale Baťo nekončí a prerazil novú úroveň. "Krajčí, Matovič, Heger, (ľudia, ktorí mali poznať obsah vtedy utajenej zmluvy) boli počas posudzovania vakcíny opakovane informovaní, že ruská strana odmieta poskytnúť dokumentáciu. Rusi teda postupovali v rozpore s podpísanou zmluvou. Čo urobil Matovič? Namiesto toho, aby išiel do Moskvy v mene Slovenska vymáhať plnenie zmluvy, vliezol pánovi Kirilovi do análneho otvoru a v mene Ruska zaútočil na ŠÚKL s cieľom diskreditovať a zmariť konanie slovenského štátneho orgánu pri preverovaní kvality a bezpečnosti vakcíny," vyhlásil rázne Baťo.

Zdroj: TASR/František Iván

Baťo tvrdí, že spáchal vlastizradu

"To všetko s dodatočným požehnaním premiéra Hegera, ktorý podľa vlastných slov zmluvu čítal. Musel vedieť, že Matovič klame a že v skutočnosti porušujú podmienky zmluvy Rusi. Ak toto konanie nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady, potom neviem čo by ho malo naplniť," dodal.

V druhom bode statusu tiež pripomína, že podľa zverejnenej zmluvy mali Rusi právo na dodanie vakcíny s iným zložením. "Slovenská republika podpisom Mareka Krajčího to dokonca formálne uznala v zmluve, keď pripustila, že dodané šarže môžu mať iné zloženie alebo charakteristiky ako vakcína zaregistrovaná v auguste 2020 v Rusku. Okrem iného to znamená, že keby sme na Slovensko doviezli ďalšie šarže, neexistuje garancia, že to budú rovnaké vakcíny ako tie, ktoré kysnú v skladoch v Šarišských Michaľanoch už dva mesiace," kritizuje Baťo kroky Krajčího.

Krajčího a Matoviča posiela do basy

Baťo si neodpustil ešte bonus na záver. "Miliónová pokuta, ktorú Krajčí v zmluve podpísal pre prípad vyzradenia jej obsahu, je už len čerešnička na torte v sérii krokov poškodzujúcich záujmy Slovenska. Matovič s Krajčím patria do basy," uzavrel.

Zdroj: Facebook/Rado Baťo

Prehovorila aj Baťová

O tom, že zverejnená zmluva vyvracia kritické ohlasy Matoviča na stranu ŠÚKL dnes už píše aj sama Baťová. Tá sa ministrovi Lengvarskému poďakovala za zverejnenie zmluvy. "Ďakujem pánovi ministrovi Lengvarskému za zverejnenie zmluvy k nákupu vakcíny Sputnik V, ktorá vyvracia viaceré obvinenia, ktoré boli smerom k ŠÚKLu vznesené ako aj neopodstatnené útoky na mňa osobne. Vrátim sa späť o dva týždne k vystúpeniu ministra financií pána Matoviča, kde najmä kvôli vete „Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať v približne 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov“, zaznelo nasledovné, citujem:," uviedla Baťová vo svojom blogu, pričom začala vymenovávať výroky vicepremiéra.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Následne vymenovala citácie Matoviča ako "bludný výrok, ktorý pani Baťová pustila do sveta spôsobil obrovské škody medzinárodnej reputácie,";"Rusi sú urazení, lebo sme testovali v neakreditovanom laboratóriu,“; "nehovorím, že ukrižujte ju," či "urobila hanbu Slovensku vo svete,".

Kde je hranica?

"Na osobné útoky pána Matoviča a jeho priaznivcov sa mi nežiada verejne reagovať, nie som politička. Ale kde je hranica, pri ktorej som ešte v pozícii riaditeľky ako verejná funkcionárka povinná znášať od politikov lživú diskreditáciu?" pýta sa zúfalá šéfka ŠÚKL-u. "Musíme byť ticho, keď nás politici neprávom obviňujú a klamú o nás, lebo nemajú odborné argumenty? Kto a aké právo chráni nás nepolitikov vo verejných funkciách? Mňa ochránila pani prezidentka (a tú kyticu som dala ja jej ako prejav vďaky a úcty keď sa postavila na stranu faktov a pravdy)," píše Baťová.

Matovič Baťovu podľa jej slov krivo obvinil, spochybnil jej profesionalitu a zmietol zo stola jej vzdelanie aj viac ako 20- ročnú expertízu a skúsenosti z farmácie. "Zo zverejnenej zmluvy som sa pritom dozvedela, že sa do nej okrem iného dostali požiadavky ŠÚKLu na dodanie dokumentácie vo formáte CTD. Ide o prílohu 6. Do konca tam zostali aj niektoré naše poznámky, ktoré napríklad hovoria o tom, že „emergency use“ môže byť spojené s nedostatkom klinických dát, ale nie je dôvodom na nedodanie údajov o výrobe a farmaceutickej kvalite (strana 23 zmluvy). Na stranu 26 zmluvy sa dostala tiež poznámka ŠÚKLu o tom, že chýbajú farmakovigilančné dokumenty, teda dokumenty slúžiace k zhodnoteniu bezpečnosti vakcíny. Naopak, o testovaní v laboratóriách OMCL nie je nikde v zmluve ani zmienka. Dnes už viem s istotou povedať, že zmluva nebola ŠÚKLom porušená," stojí si za svojím Baťová.