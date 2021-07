Vodu káže, víno pije? Matovič sa sťažoval, že nedostal termín na očkovanie: Všetko je vraj inak!

Financmajster Matovič (OĽaNO) sa netají tým, že o termín na ruskú vakcínu Sputnik V požiadal “v posledný deň a poslednú hodinu”, ktorý bol možný. Na Sputnik sa pritom mohli Slováci hlásiť takmer celý jún.

Archívne VIDEO Matovič kritizuje postup v prípade vakcíny Sputnik.

Napriek tomu údajne do stredy, teda vyše tri týždne od registrácie, nedostal termín. Na “pochybné praktiky” sa sťažoval pred stredajšou vládou. „"Predpokladal som, že keď nie sú ľudia, ktorí sa chcú očkovať Sputnikom, tak keď sa jeden deň na Sputnik nahlásim, druhý deň ma pozvú na očkovanie. Tri týždne uplynuli a nič. Pripadá mi to dosť pofidérne a uvidíme, či dôjde skôr, ako exspiruje tá vakcína,“ povedal po stredajšej vláde s tým, že sa Lengvarského chystal pýtať, ako je to možné. Matovič pritom v minulosti váhal, či sa dá Sputnikom zaočkovať. Dôvodom malo byť, že by vakcínu nemuseli akceptovať na jeho zahraničných cestách.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Všetko je inak

Podľa ministra zdravotníctva Lengvarského (nominant OĽaNO) je však všetko inak a Matovič termín dostal už v stredu ráno. “Nie je pravda, že ho nedostal, dostal ho dnes, 21. júla (v stredu – pozn. redakcie). Dal som si to preveriť. Odoslanie termínu z NCZI bolo už ráno,“ uviedol pre portál Postoj.sk. To, ako si vysvetľuje fakt, že Matovič tvrdí opak, argumentoval tým, že si „asi len neprečítal správu“. „Nechcem sa do toho viac miešať,“ dodal vzápätí.

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej však všetci tí, ktorí o podanie vakcíny žiadali, termín aj dostanú, a to ešte pred exspiráciou vakcíny. Podľa denníka Sme však v jedinom očkovacom centre v Trnavskom kraji, kde očkujú Sputnikom, už všetkých záujemcov, ktorí sa prihlásili do 30.júna, zaočkovali prvou dávkou. Očkovať Sputnikom tak budú už len druhé dávky. Expremiér totiž býva v Trnave. Nie je tak známe, kde sa Matovič hlásil na vakcínu.

Vyjadril sa aj Baťo

K celej veci sa vyjadril aj manžel riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany Baťovej a dlhoročný novinár v jednej osobe Rado Baťo. „Načo drať klávesnicu a vôbec to obšírnejšie komentovať,“ napísal na sociálnej sieti aj s emotikonom znázorňujúcim exkrement.

Do povedomia širšie verejnosti sa Baťo dostal pre jeho konflikty s expremiérom Matovičom kvôli vakcínam Sputnik V. Konflikt vznikol z dôvodu, že Baťová sa ospravedlnila za Matovičove výroky na adresu Európskej liekovej agentúry. Išlo o status, v ktorom Matovič agentúru žiadal, aby nové vakcíny neschvaľovali tri mesiace, ale tri týždne. Vzápätí Matovič zdieľal starší status jej manžela, kde sa Baťo v komentároch ostro vyjadroval na adresu štátnej tajomníčky ministerstva zdravotníctva Jany Ježíkovej.

Následne si Baťo s Matovičom začali posielať reakcie cez statusy na sociálnej sieti. Keď Matovič zverejnil ostrú správu, ktorú mu poslal Baťo, novinár, naopak, zverejnil jeho telefónne číslo. Baťo na Matoviča podal aj trestné oznámenie, ktoré však polícia odmietla.