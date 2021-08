Našiel si Matovič novú Baťovú? Lengvarského úradníčka hovorí o nezaočkovaných TUPELÁCH, prišiel jej náhly koniec!

BRATISLAVA - Igor Matovič (OĽaNO) je za posledný rok aj pol známy hľadaním úhlavných nepriateľov na isté obdobia, ktoré trvajú spravidla niekoľko týždňov. Otázkou je, či jeho najnovšia kritika úradníčky ministerstva Zuzany Vargovej je skutočne tento prípad. Tá totiž zverejnila pomerne ostrý status na adresu nezaočkovaných, ktorých dokonca nazvala tupelami! Matovič ju posiela svinským krokom preč, no ona sa už rozhodla zaňho!

Reč je o Zuzane Vargovej, ktorá pôsobila ako riaditeľka Odboru tvorby strategických zámerov z Ministerstva zdravotníctva. V statuse z konca júla hovorí, že zápasí s myšlienkou, či tu na Slovensku vôbec ostávať. "Či si už aj ja, idealistka, nemyslím, že túto krajinu už načisto ovládol nerozum, priemernosť a tupota sprevádzajúca dezolátov a dezolátky ako pach stádo kráv," popisuje šokujúco Vargová. To, čo sa vraj deje teraz, už vníma len cez mrak apatie a väčšinu nádeje jej vraj zobral graf, kde len 7-tisíc ľudí čaká na prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.

Status, ktorý už mimochodom Vargová buď skryla pred verejnosťou alebo nadobro zmazala, použila aj expresívny výraz. "Je to vedrom vody na môj plamienok nádeje. (..) Na druhej strane, aby po tom, ako tu rok a pol všetci žijeme ako c*uji pozatváraní, poizolovaní, porúškovaní, po tom, keď každý aspoň nepriamo poznal obeť covidu a o pandémii sa píše ešte na toaletnom papieri, sme sa hrali na to, že je to stále len problém informovanosti, tak zas pardón," sťažuje sa Vargová.

"To ak vám po tomto celom nedoplo, tak ste tupelo," uzavrela s označením nezaočkovancom Vargová.

Matovič sa do nej pustil

Minister financií Igor Matovič si status dokonca pred jeho zmazaním zazdieľal na vlastnom účte, pričom sa pohoršuje nad Vargovej správaním. "Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (!) nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami (“Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa.”) je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete," píše nervózny Matovič. Ten pritom už nejaký ten-piatok nemá s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) pozitívne vzťahy a je možné, že aj toto je akýsi druh odvety za nekvalitné osvetlenie ruského Sputnika, ktorý Matovič vybavoval.

Nech sa toto tupelo poberá svinským krokom preč, rozčertil sa Matovič

Podnikateľka z Lučenca pritom v minulosti kandidovala z 58. miesta kandidátky PS/Spolu vo voľbách v roku 2020. Táto koalícia sa nakoniec tesne nedostala do parlamentu. Jej politickú minulosť jej pripomenul aj sám Matovič. "Slečinka sa týmito siláckymi a tupými vyjadreniami síce veľmi zavďačí svojmu progresívnemu publiku, Ale nezaočkovaných ľudí k očkovaniu určite nezíska ani jedného," píše minister. "Verím, že pán minister zariadi, aby toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinským krokom," neodpustil si Matovič poslednú vetu.

Vargová nakoniec odchádza, no z iného dôvodu

Vargová sa po tejto mediálnej vývrtke rozhodla zareagovať na Matovičovo zdieľanie jej statusu. "Považuje za absolútne neprimerané, aby si minister iného rezortu dovolil vyzývať na odvolávanie štátneho zamestnanca za to, že prejavil názor," tvrdí Vargová. "Pán Matovič má so zastrašovaním štátnych úradníkov bohaté skúsenosti, a preto ma aj trocha mrzí, že mu nebudem môcť dokázať, že takú moc nemá," začína dôvod svojho odchodu Vargová.

"Na ministerstve zdravotníctva som pred niekoľkými týždňami požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou vzhľadom na plánované štúdium na Oxfordskej univerzite," uzavrela Vargová.

