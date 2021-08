Vytlačená Leščáková zo Za ľudí má ťažké srdce na Kolíkovú: Postarala sa o môj odchod, má inú DNA ako Remišová

BRATISLAVA - Po škriepkach v strane Za ľudí a po konci štátneho tajomníka Michala Luciaka po boku ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa dostavilo neodvratné. Poslankyňa Viera Leščáková tak bude musieť z parlamentu po príchode Luciaka do pléna odísť zo svojho postu ako jeho náhradníčka. V týchto dňoch prezradila aj to, ako sa cíti po "vytlačení" z parlamentu.

Už exposlankyňa Za ľudí Viera Leščáková svoje terajšie pocity po konci v parlamente poskytla v rozhovore pre Hospodárske noviny. Leščáková poskytla rozhovor rovno po sneme, kde bolo 10 ľudí za výmenu a 10 ľudí proti výmene predsedníčky Za ľudí. "Strana bola v kŕči. Niekoľko týždňov kolegovia odkazovali veci cez médiá. Vznikla skupinka okolo Kolíkovej, ktorá nie vždy pravdivo komunikovala svoje myšlienky," hovorí Leščkáková v rozhovore. V kontexte udalostí treba dodať, že Leščáková nie je práve fanúšičkou Kolíkovej a vždy mala bližšie k predsedníčke Remišovej.

Viera Leščáková Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pripadá jej to, ako zahodená šanca, vytlačili ma z parlamentu silou

Leščákovú nezhody v strane mrzia o to viac, že sú vládnou stranou a v tomto momente hovorí o situácii ako o zahodenej šanci. "Týždne sme nešli odborné témy, síce sme aj pracovali, ale v médiách o nás hovorili len v kontexte vnútrostraníckych udalostí," sťažuje sa Leščáková s tým, že po sneme sa jej vraj uľavilo a túto tému nateraz uzatvára.

"Mária Kolíková silou vrátila do parlamentu svojho štátneho tajomníka (Michala Luciaka, pozn. red.) s jediným cieľom - v podstate vytlačiť z parlamentu mňa," zaťala Leščáková rovno do živého. Podľa nej to urobila preto, aby získala svoju prevahu a podporu.

Michal Luciak, ktorý Leščákovú v parlamente nahradí. Zdroj: Topky/msz

My sme jej reformy podporovali, nerozumiem jej

Leščáková je z postoja Kolíkovej prekvapená a prízvukuje, že v parlamente doteraz podporovali a hlasovali za jej reformy. "Práve strana Za ľudí aj z Márie Kolíkovej spravila veľmi známu a vážnu tvár. Myslím si, že teraz by k tomu mali pristupovať fér aj na základe toho, že ľudia ich do tých funkcii pre niečo zvolili," povedala Leščáková, ktorá stále definuje krídlo Kolíkovej ako malú skupinku ľudí.

Začiatok krízy v strane sa spája s vládnou krízou v marci

Leščáková pootvorila dvere aj do zárodku konfliktu, ktorý sa datoval ešte k marcovej vládnej kríze, ktorá vyvrcholila výmenou premiéra. "Otázka stála, či bude trojkoalícia alebo pád vlády a v tejto situácii povedala (Remišová, pozn. red.), že pre ňu je pád vlády absolútne neprijateľným rizikom a v tom čase, keďže majú ony dve trošku odlišné DNA s Máriou Kolíkovou, ona (Kolíková, pozn. red.) aj Richard Sulík v tom čase toto vnímali ako prijateľné politické riziko, lebo týmto sa v podstate vyhrážali," odhalila prvé konflikty v strane Leščáková. Tá dodala, že pred voľbami ani Kolíkovú vôbec nepoznala. "Spoznávali sme sa len počas kampane a skladaní kandidátky," priznáva Leščáková.