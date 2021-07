Je rozhodnuté: Mimoriadny snem strany Za ľudí nebude! Marcinková sa voličom ospravedlnila

„Členovia predsedníctva považujú túto otázku za uzavretú,“ vyhlásila Remišová. Zároveň vyzvali Kolíkovej skupinu k dodržiavaniu pravidiel a k tomu, aby sa sústredili na prácu. Dodala, že nikoho nevyzýva k odchodu, odmieta však rozbíjanie strany. Oznámila, že predsedníctvo rokuje aj o prijímaní 50 nových členov.

„Jedenásť členov predsedníctva bolo proti, desať bolo za, pani predsedníčka sa zdržala. Je zrejmé, že keby nedošlo k mocenským zmenám, hlasovanie by dopadlo inak,“ podotkla po hlasovaní Kolíková. Naďalej si myslí, že v strane by mali dodržať status quo a nemali by sa ani prijímať noví ľudia. Kolíková tiež informovala, že sa hlasovalo o všeobecnom uznesení predloženom Remišovou, pričom šéfka strany odmietla návrh uznesenia od člena predsedníctva Mareka Hattasa.

Postupovala tak podľa nej v rozpore so stanovami. „Praktiky pani predsedníčky sa stupňujú,“ zhodnotil Hattas. Hovorí o vlastnom výklade stanov zo strany Remišovej. „Myslím si, že to bol posledný klinec do rakvy strany Za ľudí,“ poznamenal.

Podľa poslankyne Národnej rady SR Vladimíry Marcinkovej Remišová urobila z predsedníctva strany Za ľudí zastupiteľstvo Fekišoviec. "Najprv účelovo zmenila zloženie predsedníctva, aby stranu ovládla. Dnes vzala tým členom predsedníctva, ktorých odvolať nevie, právo predkladať svoje návrhy uznesení a diskutovať o nich," uviedla vo svojom stanovisku. Ako dodala, kritizuje okresných a krajských predstaviteľov strany, ktorí sa vyjadrili za zvolanie snemu a pracuje na ich odvolaní.

"Chcem sa voličom strany Za ľudí ospravedlniť, že sme ako strana zlyhali, a tak hrubo sa pomýlili pri voľbe jej lídra. Cítim sa za to spoluzodpovedná a veľmi ma to mrzí. Toto už nie je tá istá strana, ktorú som spoluzakladala s Andrejom Kiskom,“ dodala Marcinková.

Zo strany informovali, že na základe podnetov od členov strany v Prešovskom a Košickom kraji sa predsedníctvo zaoberalo slabou a nekoncepčnou organizáciou práce strany na regionálnej úrovni, nezrovnalosťami a porušovaním stanov pri rokovaní krajských orgánov strany. Predsedníctvo rozhodlo o odvolaní príslušných predsedov krajských organizácií. Za novú predsedníčku krajskej organizácie Prešovského kraja zvolilo Vieru Leščákovú, za predsedu v Košickom kraji Petra Hubu. Predsedníctvo strany rovnako schválilo prijatie 50 nových členov strany, ktorí si podali prihlášku. Schválili aj stratégiu strany pri príprave na komunálne a regionálne voľby v roku 2022.

V strane Za ľudí je už dlhšie rozkol, ktorý sa prehĺbil po vládnej kríze. Nespokojní členovia okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu v strane a žiadali zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí.