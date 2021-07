VIDEO Koniec Kolíkovej tajomníka spôsobil výbuch: Remišová poriadne naložila ministerke, môžeme sa aj rozlúčiť!

Michal Luciak sa vráti do parlamentu a vytlačí tak Vieru Leščákovú

BRATISLAVA - Otvorený konflikt v strane Za ľudí sa dostáva už do takých výšok, že zrejme nie je cesty späť a po dnešnej vláde je zrejme aj spečatený. Vicepremiéra a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová sa pustila do ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej po tom, ako odvolala štátneho tajomníka Michala Luciaka, ktorý sa logicky bude musieť vrátiť do parlamentu a z neho tak dostane preč Vieru Leščákovú z krídla Remišovej. Šéfku strany to dostalo poriadne do vývrtky.