Zástupcovia Rómov v otvorenom liste premiérovi: Zvážte odvolanie Zuzany Kumanovej

BRATISLAVA - Zástupcovia rómskej občianskej spoločnosti vyzvali premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby spolu s ministrami zvážili na stredajšom rokovaní vlády SR odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzany Kumanovej. Žiadajú ho o to v otvorenom liste, pod ktorý sa podpísalo viac ako 40 rómskych osobností.

"Sme presvedčení, že nominácia pani Kumanovej bola výborným krokom a jej pôsobenie na poste štátnej tajomníčky dodalo Rómom nádej, že sú v tejto krajine akceptovaní aj na tej najvyššej úrovni." uviedli v liste vysokoškolskí pedagógovia, žurnalisti, aktivisti, starostovia, ale aj rómski umelci.

Poukázali tiež na to, že Kumanová ako etnografka roku 2019 dostala vyznamenanie od vtedajšieho prezidenta SR Andreja Kisku. Zdôraznili, že je najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňuje na rokovaniach vlády, keď zastupuje ministerku kultúry. Ďalej, že ako štátna tajomníčka MK SR sa okrem iného venovala podpore menšinovej kultúry, regionálnej kultúry aj kultúrnej diplomacii.

Rovnako zdôraznili, že jej nomináciu na post štátnej tajomníčky si minulý rok všimli aj mnohé zahraničné médiá, ktoré ocenili, že Rómovia na Slovensku budú mať prvýkrát vo vláde SR svoje zastúpenie.

Návrh na odvolanie by sa mal objaviť v programe stredajšieho rokovania vlády. Samotná Kumanová sa chce k celej záležitosti vyjadriť až potom, na vláde by sa mala vyjadriť aj ministerka.

Rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky MK SR patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. Vyhlásila to predsedníčka strany a ministerka investícií Veronika Remišová. Odmietla, že by doterajšiu štátnu tajomníčku Zuzanu Kumanovú odvolali za odlišný názor. Zmenou na poste sa má podľa Remišovej podporiť vzdelávací rozmer kultúry. Potvrdila, že funkcie sa má ujať podpredsedníčka Za ľudí Viera Leščáková.