Dáta bez pátosu sa obracajú na vládu: Covid automat sa musí zmeniť, je tu prvé žlté územie, no neférovo!

BRATISLAVA - Analytici z organizácie Dáta bez pátosu už dlhšie vládu kritizujú za nespresnený či zle navrhnutý covid automat. Podľa ich prvotných prepočtov tu už dokonca po 2 týždňoch zelených okresov máme prvé žlté územie, a to je ešte len koniec júla!

"Covid automat farbičkuje už na žlto a to je len júl," začínajú poplach analytici, no vzápätí vysvetľujú, prečo sa to deje. Ide pritom, paradoxne, o územie Bratislavského kraja, ktoré je pritom, čo sa týka vakcinácie, výrazne viac popredu ako napríklad východné kraje.

Prvý je prekvapivo Bratislavský kraj

Majú aj určité otázky. "Nie je stále čas sa zísť a upraviť ten Covid Automat? Skôr ako bude neskoro? Lebo dnes už máme aj jeden celý kraj žltý. Nie prekvapivo je to Bratislavský kraj (lebo sa tu veľa testuje a cestuje). Žltá znamená oproti zelenej polovičné počty na hromadných podujatiach a koniec života "bez obmedzení"," varujú analytici.

Zaočkovanosť v Bratislave je vyššia, ako v iných okresoch

Bratislava je pritom ku koncu júla zaočkovaná na 60 % prvou dávkou a na dokopy na 55 %. "To je viac ako EÚ, viac ako Európa, toľko čo Británia a viac ako Nemecko," porovnávajú špecialisti na čísla. Pripomínajú pri tom, že Revúca, Gelnica či Rimavská Sobota nemajú ani 25 % prvou dávkou. "Ale s tým nikto mimo týchto okresov nič nenarobí," myslia si.

Podľa číselných expertov sa Covid Automat pozerá na podľa nich nezmyselné číslo počtu zistených pozitívnych prípadov z PCR + AG testov. "Odporúčame sa pozerať na príjmy do nemocníc a prípadne vek infikovaných a opustiť stredoveké metodiky," prichádzajú s alternatívou.

