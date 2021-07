Dátový analytik zverejnil pesimistický SCENÁR: Tretej vlne sa nevyhneme! Zasiahne hlavne nemocnice

Veľká Británia, Izreal, USA, Kanada, Taliansko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko. To sú krajiny, ktoré by mohli a mali byť pre Slovensko príkladom, ako „uchopiť“ očkovaciu stratégiu. Kým u nás je zaočkovaných niečo málo nad 30 percent, v týchto krajinách je to násobne viac.

Na Slovensku máme dostatok vakcín

Celosvetovo dostalo podľa dátového analytika a spoluzakladateľa občianskej platformy Dáta bez pátosu Jakuba Tillingera vyše štvrtina populácie aspoň prvú dávku vakcíny. „Globálne bolo podaných už 3,42 miliárd dávok a v súčasnosti sa podáva 30,35 milióna každý deň. Iba 1% ľudí v krajinách s nízkym príjmom dostalo najmenej jednu dávku,“ vysvetľuje Tillinger.

Ako dodal, na Slovensku máme, našťastie, zazmluvnených a zabezpečených dostatok vakcín a zrejme si to dostatočne nevážime. „Čo by za takúto možnosť dali krajiny, ktoré sa nevedia zatiaľ dostať k dostatočným objemom vakcín? Veď aj oni majú zraniteľnú populáciu, starších ľudí a častokrát aj menej robustné zdravotnícke systémy, čiže by im veľmi tie objemy pomohli,“ konštatuje analytik, pričom doplnil, že zaočkovanosť v Európskej únii je na úrovni takmer 54 percent. Tesne pod priemerom je Poľsko a Česko, kým my máme zaočkovaných ani nie 40 percent. A tak sme na tom, v porovnaní s našimi susedmi, na tom najhoršie.

Tretej vlne sa nevyhneme

„Možno si myslíme, že vírus sa nás už zázračne netýka, lebo momentálne si tak, ako minulý rok užívame "bezvírusové" leto. Tak, ako som upozorňoval v lete minulý rok a spolu so mnou veľa lekárov, analytikov a odborníkov, ktorí sa venujú pandémii od jej začiatku, že prichádza druhá vlna a niektorí sa nám smiali, musím povedať aj teraz, že tretej vlne sa nevyhneme,“ upozorňuje Tillinger s tým, že otázkou ostáva, aká silná bude. Dodal, že je len otázkou času, kedy sa u nás stane dominantným delta variant, ktorý zúri na západ aj východ od nás.

Vykúpením z tretej vlny by mohlo byť dostatočne zaočkované obyvateľstvo, aspoň na 60 percent, najmä však kritické skupiny obyvateľstva nad 50 rokov. Vtedy vírus neohrozuje nielen ľudí, ale ani zdravotnícke systémy a štáty sa neobávajú kolapsu nemocníc. „Infekcia sa teda šíri s nižšími virálnymi náložami v populácii, ale ľudia nekončia v nemocniciach a v márniciach. Toto jasne dokazuje Veľká Británia,“ poukázal Tillinger s tým, že v Rusku či Tunisku je zaočkované malé percento populácie. A tým pádom sa tam delta variant šíri oveľa rýchlejšie a viac ľudí skončí v nemocniciach či nebodaj v márniciach.

„Aktuálne má Ruská federácia 2,7x menej nových prípadov v prepočte na 1 milión obyvateľov ako Veľká Británia, zároveň má Rusko ale zaočkovanej 3,5x menej populácie a zomiera tam 11,7x viac ľudí. (Rusko 4,8 na 1 milión, Veľká Británia 0,41 na 1 milión). Tunisko, ktoré má ešte nižšiu zaočkovanosť ako Ruská federácia má dokonca 29x toľko úmrtí ako Veľká Británia (aktuálne 11,88 na 1 milión obyvateľov),“ uviedol analytik. Podľa neho je to jasný dôkaz, že vakcinácia funguje a chráni nielen pred vážnym priebehom, ale aj hospitalizáciou a úmrtím.

Rizikové Vianoce a Silvester

A aká bude tretia vlna? Podľa Tillingera dokážu analytici na základe dát z druhej vlny odhadnúť najhorší scenár tretej vlny. „Ten sa pri rýchlejšom reprodukčnom čísle delta variantu preženie populáciou rýchlejšie a tak vznikne potenciálne na nemocnice ešte väčší nápor ako v 2. vlne. Takže my teraz bojujeme o čas. Máme 869 000 ľudí nad 50 rokov nezaočkovaných,“ poukázal Tillinger a dodal, že najhorší scenár počíta s tým, že do nemocníc príde 162-tisíc z neozaočkovaných seniorov a cez 42-tisíc z nich môže zomrieť.

„Ak by to prebehlo rýchlo (čo sa dá očakávať), vznikne nápor na nemocnice oveľa skôr a kapacitu 4 000, ktorá pre nás znamená kolaps, by sme zažili oveľa skôr, čiže mnohí sa do tej nemocnice skutočne nedostanú,“ upozornil. Tillinger však očakáva, že najväčší nápor na nemocnice bude opäť po Vianociach a Novom roku, kedy sa stretáva väčší počet ľudí. Z toho dôvodu majú kompetentní maximálne 5 mesiacov na to, aby docielili čo najväčšiu zaočkovanosť ohrozených skupín obyvateľstva. S tým ruka v ruke je cieľom aj to, aby tí, ktorí potrebovali operáciu či neodkladnú zdravotnú starostlivosť, neboli opäť odsunutí na druhú koľaj.

Kritika z vlastných radov

„My naozaj nemôžeme riskovať ďalšie znechutenia našich lekárov a zdravotných sestier, ktorí by sa museli starať o ďalších 162 000 hospitalizovaných v tretej vlne. Preto každé očkovanie pri 50+ pomáha znížiť tento najhorší scenár a zároveň znižujeme pravdepodobnosť prijatia drakonických opatrení ako sú lockdowny, prípadne úplne zatvorenie prevádzok a podobne. My si to už ekonomicky nemôžeme dovoliť a toto nás všetkých spája,“ konštatoval analytil. Z toho dôvodu ľudí vyzval a prosí, aby sa dali zaočkovať a pomohli sa tak vyhnúť najhoršiemu možnému scenáru, ktorý nás čaká.

Voči odhadu a názoru Tillingera vzniesol vlnu kritiku matematik Richard Kollár. Podľa jeho názoru je odhad analytika príliš skeptický a premorenie nám dokonca mierne pomôže. „Myslím, že to zvládneme, ale mŕtvych bude aj tak veľa. A ak budú potrebné opatrenia pre všetkých, bude to extrémne nespravodlivé pre tých, ktorí by už mohli ísť ďalej bez opatrení. Treba prestať strašiť a začať rozmýšľať komunikovať realisticky,“ uviedol Kollár a dodal, že ďalšia vlna nám síce hrozí a veľa ľudí skončí v nemocniciach či zomrie, ale kolaps zdravotníctva už zrejme nebude. „Je to málo pravdepodobné,“ uzavrel.