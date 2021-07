Bratislava sa blíži k dosiahnutiu kolektívnej IMUNITY: Analytici dvíhajú varovný prst! Nezabudnite na toto

BRATISLAVA – Bratislava sa pomaly, ale isto blíži k dosiahnutiu kolektívnej imunity voči koronavírusu. Stále však do „plného počtu“ chýbajú desiatky tisíc ľudí, ktorí by boli ochotní dať sa zaočkovať. Aj keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo hovorí o obrovskom úspechu, analytici z platformy Dáta bez pátosu dvíhajú varovný prst.

Už 57 percent. Taká je aktuálna situácia v hlavnom meste z hľadiska zaočkovanosti obyvateľstva. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo veľkom motivuje ľudí, aby sa dali zaočkovať a dosiahli tak potrebnú kolektívnu imunitu. Na to, aby však cieľ bol úspešný, potrebujú mať zaočkovanú aspoň trištvrtinu obyvateľstva Bratispavy. Vallo sa preto rozhodol, že ľudí motivuje a po vzore vlády zaviedol tzv. očkovaciu lotériu, pričom 15 úspešných získa ročnú električenku zdarma.

Ak nebudeme mať kolektívnu imunitu, hrozia plné nemocnice

„Pokiaľ nebudeme mať dostatočnú kolektívnu imunitu, ktorá zabráni komunitnému šíreniu vírusu, znovu nám hrozia preplnené nemocnice, zatváranie prevádzok a obmedzovanie služieb, čo by mnohí už ani finančne a ani psychicky nezvládli. Princíp kolektívnej imunity spočíva v tom, že ak budeme mať dostatočný počet zaočkovaných, títo dokážu svojou imunitou ochrániť aj tých nezaočkovaných, lebo nebudú vhodné podmienky na komunitné šírenie vírusu,“ upozorňuje Vallo.

Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian

Zastavenie života

V súčasnosti je situácia taká, že Bratislave do požadovanej kolektívnej imunity chýba ešte 80-tisíc obyvateľov. Zaočkovaných aspoň prvou dávkou je 56,9 percenta Bratislavčanov a takmer 50 percent už má aj druhú dávku vakcíny. „Využime čas, aby sme boli čo najviac pripravení na príchod tretej vlny koronakrízy. Sme čoraz bližšie ku kolektívnej imunite, 75% zaočkovanosti, ktorá zabráni komunitnému šíreniu vírusu covid-19. Ak budeme mať dostatočný počet zaočkovaných, títo dokážu svojou imunitou ochrániť aj tých nezaočkovaných, lebo nebudú vhodné podmienky na komunitné šírenie vírusu,“ konštatoval Vallo, ktorý ľuďom pripomenul, že v sobotu sa opäť môžu dať zaočkovať na Národnom futbalovom štadióne aj bez registrácie.

Bratislavčanov zároveň vyzval, aby sa dali zaočkovať a chránili tak seba a svojich blízkych. Poukázal na to, že očkovaní získavajú plnú imunitu už pár týždňov po očkovaní. „Svojím príspevkom ku kolektívnej imunite pomôžete aj svojmu mestu - aby sa život v Bratislave nezastavil ani počas tretej vlny, aby neskrachovali vaše obľúbené kaviarne, reštaurácie, kluby, obchody, či športoviská a aby sme sa aj naďalej mohli stretávať,“ dodal.

Dáta bez pátosu: Priveľa riskujete

Varovný prst však dvíhajú analytici z občianskej platformy Dáta bez pátosu. Na jednej strane oceňujú, že Vallo pravidelne zverejňuje štatistiky, čo by mal riešiť každý primátor či starosta miest a obcí. Vyzdvihli tiež to, že čísla hlavného mesta sú vysoké aj v porovnaní s okolitými krajinami, dokonca vyššie, ako má Londýn. Tu sa však naráža na problém – a tým je zaočkovanosť seniorov.

„Bratislava má dnes I. dávkou zaočkované vyššie % občanov v kategórii 20-29 ročných ako v kategórii nad 80 rokov.Nuž takto: riziko úmrtia, ťažkého stavu u tých 20-30 ročných je 100 až 300 krát nižšie ako u 80 a viac ročných. Záleží od diagnózy. A problémových diagnóz je násobne viac u starkých,“ upozorňujú analytici. Hlavnému mestu vytkli, že všetku svoju energiu a úsilie nevenovali tomu, aby sa dali zaočkovať seniori. A to najmä tí bez opatery, imobilní a opustení.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

„Ak neuspejeme pri ochrane seniorov, darmo budeme oslavovať vysokú ochranu mladých. 97% obetí v II. vlne malo viac ako 50 rokov. Ochrana mladých je chvályhodný čin. Sú mobilní, veľa cestujú, zabávajú sa, budú to menej šíriť,“ konštatujú analytici. Na záver uviedli krátky príklad – ak sú motorkárske preteky, tak vodič musí mať prilbu. Ak si ju však dajú fanúšikovia, môže to síce pomôcť, ale menej, ako keď má pri páde prilbu práve vodič motorky. A tento príklad sa dá použiť aj v prípade očkovanosti mladých vs. seniorov.