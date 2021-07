Bod ZLOMU je tu: Čísla podľa odborníkov rastú, je čas pripraviť sa na tretiu vlnu

Na to, že tretia vlna nám klope na dvere, upozornili viacerí analytici, medzi nimi matematik Richard Kollár či dátoví experti z Dáta bez pátosu. Podľa Kollára nastupujú dni, kedy sa situácia začne lámať. „Nevieme ešte ako, ale budeme to vedieť behom pár dní. Je niekoľko indikátorov, ktoré nám to, že prechádzame zlomom, poukazujú,“ upozornil Kollár.

Podľa jeho slov je jedným z nich, že sa lúčime s antigénovými testami. Aj keď podľa názoru matematika to je len dočasná situácia. „Povstanie skončilo. Antigénových testov máme ešte 12 miliónov na skladoch. Dobrou správou totiž je, že sa ani pri vyraďovaní testov nezvýšila zásadne ich pozitivita, čo sa inak pri znižovaní počtu testov genericky stáva,“ vysvetlil Kollár s tým, že u nás je zrejme dôvodom, že indikovaná časť antigénových testov sa presunula na PCR testy.

Dátové peklo

Druhým faktorom majú byť rastové faktory, ktoré porovnávajú minulotýždňové priemerné dáta so včerajšími. A tie ukazujú, že PCR incidencia sama o sebe už niekoľko dní rastie „Zlom je tu. Oneskorené hospitalizácie už prichádzajú do bodu, keď by mali ukázať spomelanie poklesu (momentálne pokles stále o 30% za týždeň a to aj s tým menej frekventovaným reportovaním z nemocníc). Teda zrejme do piatku nebudeme vedieť nič, len to, že sa umelo počet hospitalizovaných nemení. Zaujímavý stoický postoj hľadiaci do dátového pekla,“ konštatuje Kollár, podľa ktorého je síce málo ľudí na umelej pľúcnej ventilácii, ale nuly sa zrejme medzi vlnami nedočkáme.

„Čo z toho plynie? Presne tento týždeň sa ukáže, či náš doterajší viac ako 4-mesačný pokles končí a prechádzame k skutočnému nespochybniteľnému rastu podobne ako iné krajiny. Je možné, že začneme stúpať, ale je tiež možné, že sa vrátime (dočasne, asi len na veľmi krátko) k ďalšiemu poklesu, či prejdeme obdobím stagnácie,“ upozornil Kollár. Podľa jeho názoru výsledok bude známy, až keď sa Slováci vrátia z dovoleniek a na základe toho, koľko z nich sa poctivo otestuje. Platí totiž priama úmera – čím viac cestujeme do zahraničia, tým je väčšia šanca, že sem vírus donesieme.

Zdroj: HAK

Čakáme na vlnu ako surfer na Hawaii

„Čím horšia situácia mimo Slovenska, tým viac toho ľudia prechádzajúci cez hranice donesú. Čím viac ľudí cestujúcich do zahraničia je zaočkovaných, tým nižšie je aj šírenie a nižšie sú virálne dávky u nás. A napokon čím viac zaočkovaných máme doma, tým ťažšie u nás doma vírus rastie,“ poukázal matematik a dodal, že Slovensko stále čaká na vlnu ako surfer na Hawaii. Vlny síce vidí v diaľke a vidí, že sú veľké, ale stále sú ďaleko. Aj preto by sme sa mali pripravovať na vlnu, ktorá príde po dovolenkách.

„A teraz teda nie je dôležité kedy vlna príde, ale to, aká veľká bude a ako rýchlo pôjde. Vysypané mince na sedadle vodiča sa zdvíhajú ľahko, stačí ich nahrnúť do dlane. Avšak tie mince, čo padnú do škár, či pod sedadlo, tie sa vyberajú ťažko. Časom ich však nájdeme, najmä ak hľadáme. Zaočkujte sa, kým je čas,“ uzavrel Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Problémový Cyril a Metod

Rovnaký názor majú aj dátoví analytici z občianskej platformy Dáta bez pátosu. Tí na pravidelnej báze ponúkajú predikcie, kedy príde tretia vlna a aj keď niekedy ich predpovede niekedy nevyjdú, pokračujú v tom a tvrdia, že pozerať na dáta má zmysel. Poukázali však na dôležitý fakt. Podľa ich názoru je potrebné sa na denné štatistiky pozerať inou optikou.

„Ak by sme to takto urobili, tak z PCR testov začal počet pozitívnych na Slovensku rásť 3. júla, kde sú aj čísla zo sviatku Cyrila a Metoda. Keď netestuješ, nemáš pozitívnych. A to sa presne stalo. Preto by bolo dobré tie počty testov trošku normalizovať a "predpokladať", čo by sa bolo bývalo stalo, ak by sa netestovalo za Cyrilometodejský dlhý víkend 5 tisíc ľudí spolu, ale každý deň,“ upozornili s tým, že sme sa práve dostali do tretej vlny. Kollár, naopak tvrdí, že Slovensko na tretiu vlnu stále čaká.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

„Na 100% rast sme neboli zvyknutí. Ale sú to nízke čísla v desiatkach prípadov denne a preto je potrebné počkať 2 týždne na robustnejšie dáta a porovnávať "veľké čísla". Dostaneme sa tam, lebo sme sa rozcestovali,“ tvrdia analytici z Dáta bez pátosu. Rovnako obaja upozorňujú na to, že síce sa denné prírastky javia ako nízke, môže za to zrejme nízky počet testov. Avšak, pozitivita a počty nakazených rastú oproti minulému týždňu o desiatky percent.

Dáta bez pátosu však argumentujú, že stredná Európa rastie a to ďaleko rýchlejšie ako kedykoľvek v druhej vlne. Zhodujú sa však v tom, že tretia vlna nastúpi kvôli dovolenkám v zahraničí, otázkou ostáva, aká silná bude.

Sabaka: Na tretiu vlnu nie sme pripravení

K blížiacej sa tretej vlne sa vyjadril aj infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka. Podľa jeho názoru v porovnaní s inými krajinami nie sme na ďalšiu vlnu pripravení. A to z dôvodu, že nemáme zaočkovanú drvivú väčšinu ľudí nad 50 rokov. „Ak sa to nezlepší, môžeme očakávať znova bolestne mnoho zbytočných úmrtí a plné nemocnice odsúvajúce plánované operácie a iné plánované výkony. Samozrejme, také zlé ako druhá vlna to nebude ani náhodou. Teda tretia vlna sa bude líšiť zrejme tym že bude slabšia,“ konštatoval infektológ na sociálnej sieti.

Líšiť sa od tej druhej bude najmä tým, že mohla byť odvrátiteľná, respektíve, že sa jej hrôzam dalo vyhnúť. „Nie tým, že urobíme zo Slovenska pevnosť a deltu sem nepustíme. To by nefungovalo a aj tak by sa sem dostala. Tragédie tretej vlny sú odvratiteľné len jediným sposobom a tým je očkovanie. A každý jeden, čo sa zaočkuje alebo zaočkuje blízkych, môže pomôcť odvrátiť tragédiu v rodine,“ upozornil Sabaka s tým, že zdravotníci sú pripravení a rátajú s tým, že opäť budú mať plné ruky práce. Napriek tomu im to nevadí. Avšak, Sabakovi bude vadiť to, ak bude vidieť utrpenie ľudí, ktorému sa dalo vyhnúť.

„Už teraz ho v nemocnici vídame keď osetrujeme neočkovaných s tažkým priebehom. Často aj celé rodiny. Vtedy ma napĺňa hnev voči ľuďom ktorí šíria klamstvá o očkovaní vo vidine vlastného prospechu. Na oklamaných ľudí čo im podľahli sa samozrejme hnevať nemôžeme. Oni sú len nevinné obete,“ vysvetlil Sabaka. Ľudí na záver prosí, aby sa dali zaočkovať a nad týmto krokom neváhali. Rovnako ich vyzval, aby začali triediť, kto im čo hovorí, či sú dané informácie pravdivé, alebo vytrhnuté z kontextu.