OČKOVACIA LOTÉRIA Nik nevie, čo vlastne môže vyhrať: Matovič stále mlčí!

BRATISLAVA - Bola to veľká sláva, keď minister financií Igor Matovič (OĽANO) nedávno predstavil očkovaciu lotériu. Spolu so sprostredkovateľským bonusom pre tých, ktorí "naverbujú" nových záujemcov mala pomôcť zvýšiť počty zaočkovaných. Lotéria však zatiaľ ani nezačala, a už musíme o Matovičových slovách pochybovať.

Lotéria, ktorá sa spúšťa už 1. augusta, má fungovať jednoducho. Každý, kto absolvoval očkovanie aspoň jednou dávkou vakcíny, je zaregistrovaný v Národnom centre pre zdravotnícke informácie a dovŕšil 18 rokov, sa môže zaregistrovať do súťaže. Následne mu už iba ostáva s napätím pred obrazovkou RTVS sledovať, či vyžrebujú práve jeho.

Klasický lotériový scenár má však veľký háčik. Pre mnohých najpodstatnejšia informácia, a to výška výhry, zostáva stále zahalená tajomstvom. Jediné, čo je zatiaľ jasné, je to, že týždenne bude vyplácaná prémia spolu do výšky 2 milióny eur.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Matovičove sľuby

Realita pritom mala byť iná. „Sumy tam budú, keď bude schválený štatút súťaže. Ozrejmíme ich deň-dva predtým, ako sa to spustí,“ tvrdil Matovič. Sľuboval pri tom zaujímavé ceny. Dátum odvtedy pokročil, deň D je na spadnutie, no o výške možných výhier je stále ticho. Záujemcovia tak stále ani tri dni pred spustením lotérie nevedia, čo môžu vyhrať a či im stojí za to zapojiť sa. "Výška výhier bude oznámená na tlačovej konferencii. Presný termín zverejnenia z organizačných dôvodov zatiaľ Ministerstvo financií SR špecifikovať nebude. Ministerstvo financií sa pri stanovení výšky výhier riadi zákonom, ktorý bol prijatý poslancami NR SR," uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zaočkovaných máme stále málo

Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najmenšou mierou zaočkovanosti spomedzi štátov Európskej únie. V uplynulých dňoch sme tiež boli svedkami niekoľkých protestov a zhromaždení, na ktorých ľudia v uliciach okrem iného vyjadrovali aj svoj nesúhlas s vakcínami. Na internete sa okrem toho vo vysokej miere objavujú nepotvrdené informácie a hoaxy o rizikách očkovania. Rezort financií pritom peniaze na očkovaciu kampaň uvoľnil len minulý týždeň a predchádzali tomu výzvy prezidentky aj koaličných partnerov.

Sprostredkovateľský bonus a očkovacia lotérie tak patrila k doteraz najvýraznejším krokom vlády, ktoré môžu nezaočkovaných ľudí presvedčiť, aby svoj názor na vakcínu zmenili.

Do žrebovania o prémiu sa budú môcť zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Zaregistrovať sa je možné na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk od 1. augusta. Žrebovanie bude prebiehať každý podvečer na obrazovkách RTVS. "Každý pracovný deň bude malé žrebovanie, na základe ktorého sa rozdelia základné a štandardné výhry. V nedeľu bude veľké žrebovanie so žrebovaním prémiových výhier a super prémií," uviedol ministerstvo.