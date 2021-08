KORONAVÍRUS Je to lotéria alebo len ďalšie Matovičovo fiasko? Ľudia hlásia množiace sa SMS správy či padajúci web

BRATISLAVA - Zaočkovaná spoločnosť včera čakala na veľkú chvíľu. Ministerstvo financií, ktorému velí expremiér Igor Matovič (OĽaNO) včera konečne spustilo sľubovanú stránku o očkovacej lotérii v súvislosti s koronavírusom a tiež so sprostredkovateľským bonusom na očkovanie. Všetko by vyzeralo dobre, keby sa neobjavili komplikácie a technické problémy. Na niektoré už dokonca vznikli aj vtipy. Ak chcete navyše vyhrať najvyššiu cenu, veľmi potichu tu pribudla aj pre niekoho nemilá povinnosť.

Vec sa totiž mala najskôr tak, že celý web sa mal spustiť 1. augusta, čo väčšina obyvateľstva najskôr pochopila ako predpokladaný začiatok od polnoci tohto dňa. Nestalo sa tak a Slováci už počas dňa márne klikali na link webu bytzdravyjevyhra.sk. Cez deň sa tak množili správy o jeho nefunkčnosti, čo na obed ministerstvo financií vysvetlilo dodaním času začiatku, ktorý mal byť 20:00.

Predčasné spustenie a problémy

Nakoniec sa ale ministerstvu web podarilo spustiť ešte skôr, a to niečo po šiestej hodine večer, kedy sa už dalo aj normálne registrovať na webe buď ako zaočkovaný alebo ako sprostredkovateľ očkovania na svoj bonus.

Ľudia sa však zakrátko na to začali sťažovať, že web začína byť nestabilný, čo zrejme spôsobil húfny zhluk virtuálny návštevníkov servera, no bol tu ešte ďalší problém. Po registrácii totiž účastníkovi lotérie príde potvrdzujúci e-mail a SMS správa s PIN kódom. Táto SMSka však, ako sa ukázalo, nebola zďaleka jedna.

Desiatky rovnakých esemesiek za pár minút

"Za necelých 5 minút po registrácii mi prišlo sedem identických SMS správ, potvrdzujúcich registráciu do očkovacej lotérie," napísal nám jeden z čitateľov. Túto správu sme najskôr brali ako zlyhanie u jednotlivca, no neskôr sa začali problémy s množstvom rovnakých SMS správ množiť aj na sociálnych sieťach, kde o nich ľudia písali. Niekomu dokonca prišlo až 37 rovnakých správ, niekomu žiadna, niekomu len jedna. Problém sa stal až do tej miery zúfalý, že na túto tému začala vtipkovať aj známa satirická stránka Zomri.

Čo môžu zaočkovaní vyhrať?

Prejdime však k samotným výhram. Prvé losovanie bude totiž už čoskoro - 15. augusta. Za jeden žrebovací týždeň tak pôjde na výhry celkovo až 855-tisíc eur. Žrebovanie bude prebiehať 12 týždňov s tým, že posledné losovanie prebehne koncom októbra. Výherné sumy sú skutočne vysoké, no pri tej najvyššej je tu háčik, o ktorom sa málo hovorí.

Sumu 100-tisíc eur nemožno totiž podľa denníka Pravda vyhrať len obyčajným vyžrebovaním. Okrem toho treba striehnuť pri telefóne, ktorý je nutné zodvihnúť do 20 sekúnd a v priamom prenose RTVS zodpovedať moderátorovi heslo či otázku. Ak daný výherca telefón nezdvihne alebo technicky zlyhá hovor, žiadna výhra sa nekoná.

Na jeden žrebovací týždeň bol vyčlenený takmer jeden milión eur

Na jeden žrebovací týždeň je tak podľa vyššie uvedenej tabuľky vyčlenených 855-tisíc eur. Rozdelia si ich až piati vylosovaní, ktorí môžu získať prémiovú výhru vo výške až stotisíc eur. Ďalší piati vylosovaní výhercovia môžu získať tzv. automatickú výhru vo výške 1000 eur. Ďalších 25 vyžrebovancov tak následne získa po 10-tisíc eur a v danom týždni sa vyžrebuje aj ďalších sto možných účastníkov, ktorí by získali po tisíc eur.

Automatické výhry a prémiové výhry (100 tisíc eur) by sa mali na RTVS pravdepodobne v nedeľu večer. Posledný (dvanásty) žrebovací týždeň sa už rozdelí iba na zvyšné dva typy výhier, a to prémiovú a automatickú, pričom sumy zostávajú nezmenené. Nevyhraté prémie sa podľa ministerstva posúvajú do ďalšieho kola.

Sprostredkovateľský bonus

Ostal tu ešte jeden typ hry, a to sprostredkovateľský bonus, ktorý sa vyplatí na základe odporúčania očkovania ak sa daná osoba potom skutočne zaočkuje. Najviac tak môže jeden človek odporučiť na očkovanie 50 ľudí. Zaočkovaná osoba sa musí zaregistrovať na spomínanom webe ministerstva, kde získa špeciálny kód a ten musí odovzdať tomu, kto ho na dané očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si vďaka tomuto kódu potom uplatní finančnú odmenu.

Peňažná stúpa tým viac, čím je vek zaočkovaného vyšší. Najnižších 30 eur bude za osobu do 50 rokov, 60 eur bude za človeka vo veku od 51 do 60 rokov. Najviac získa ten, ktorý odporuči očkovanie človeku, ktorý je starší ako 60 rokov – 90 eur. Prvú dávku musí dotyčný absolvovať po prvom júli, druhú najneskôr do 31. októbra. Ak druhú dávku odporučený človek nedostane, sprostredkovateľ bonus vôbec nezíska. Peniaze za odporučenie by sa pritom podľa MF SR zdaňovať nemali.

