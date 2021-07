KORONAVÍRUS ÚS SR opravil uznesenie k hraniciam: Pozastavil výnimku pre prvoočkované osoby

Ilustračné foto

Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Ústavný súd (ÚS) SR zverejnil vo štvrtok opravné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR k režimu na hraniciach. Pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Režim pre pendlerov a deti od 12 do 18 rokov sa nemení. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Kancelárie ÚS SR. Do zverejnenia v zbierke zákonov platí súčasný režim.