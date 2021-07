Rezort pracuje na novom COVID automate: Má to však háčik! Výhody pre očkovaných zrejme začnú platiť skôr

BRATISLAVA - Parlament cez víkend schválil tzv. očkovací zákon. Hlavný hygienik tak bude mať v prípade zhoršenej situácie právo zohľadniť očkovanie pri vstupe do jednotlivých prevádzok či na hromadné podujatia. Výhody pre očkovaných by mali platiť v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, zdá sa však, že realita bude iná. COVID automat sa bude meniť, no zrejme nie tak, ako bolo pôvodne v pláne.

Napriek tomu, že zákon schválili a už ho stihla podpísať aj prezidentka Zuzana Čaputová, nerodil sa ľahko. Hnutie Sme rodina už raz stálo za odkladom zákona. Aj na tejto mimoriadnej schôdzi mali pripomienky, no nakoniec sa koalícia dohodla a zákon prijali, aj keď s menšími ústupkami pre nezaočkovaných.

Koalícia prijala tzv. očkovací zákon s výnimkami

Tento zákon umožní hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi, aby prihliadal na to, či sú ľudia očkovaní, alebo nie. To znamená, že na vstup do vybraných prevádzok prípadne na hromadné akcie budú môcť ísť len plne zaočkovaní ľudia, tí s negatívnym testom alebo tí, ktorí prekonali za posledných 180 dní koronavírus.

Hlavným kritikom bolo koaličné hnutie Borisa Kollára. Podľa nich to ľudí delilo na dve skupiny. Nakoniec sa však koalícia dohodla. Nezaočkovaní ľudia nebudú potrebovať test do supermarketu, drogérie, lekárne a ostatných obchodov či služieb, ktoré zabezpečujú základné životné potreby. Bezplatní test si budú môcť ľudia spraviť aj u zamestnávateľa a v škole. Test by nemali potrebovať ani keď sa situácia zhorší.

Ústupky aj pre pendlerov

Podľa Krajniakových slov sa Lengvarský zaviazal, že ani v novom COVID automate v červenej, resp. čiernej farbe sa nebude od neočkovaných vyžadovať test do obchodov a bude platiť len obmedzenie počtu osôb na štvorcové metre. Ak by sa však test vyžadoval, spravia im ho bezplatne. Antigénové testy budú mať platnosť podľa epidemiologickej situácie, ale minimálne platnosť bude 48 hodín.

"Nezaočkovaní v prípade zhoršenia situácie nebudú platiť za antigénové testy pri chodení do práce, pri návšteve obchodov a návšteve škôl v prípade, keď ich bude treba urobiť. Budú mať rovnaké práva ako očkovaní," povedal na margo dohody minister práce Milan Krajniak. Čo sa týka vstupu do prevádzok, kaderníctiev, fitnescentier, ostatných obchodov, či na hromadné podujatia, svadby, kary, večierky bude negatívny test potrebný. Ústupku sa dočkali aj pendleri - na hranici im budú k dispozícii MOM-ky, kde ich otestujú takisto zadarmo.

Výhody pre očkovaných zrejme začnú platiť skôr ako v čiernej fáze

Tieto výnimky však nevyplývajú zo zákona. Majú byť zapracované v novom COVID automate spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by mala následne upraviť vyhláška ÚVZ SR. Kľúčovým faktorom je zhoršenie epidemiologickej situácie. K zmene pravidiel a zavedeniu výhod pre očkovaných by malo dôjsť, keď bude Slovensko v zlej situácii, teda v červenej alebo čiernej farbe. Podľa informácií tvnoviny.sk sa však majú výhody uplatniť skôr.

V novom COVID automate sa má so zmenami rátať už v 1. fáze ostražitosti, teda v žltej farbe. Rezort zdravotníctva potvrdil, že pracuje na novom COVID automate, detaily však nekomentoval. "Odborníci na ministerstve zdravotníctva aktuálne pracujú na aktualizácii COVID automatu. O konkrétnostiach budeme včas informovať následne po skompletizovaní finálnej verzie po ukončení aj medzirezortných rokovaní," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Vstupu na pracovisko sa zmeny týkať zrejme nebudú

Nový COVID automat by mal platiť od 9. augusta a upravovať by mal takmer tie isté prevádzky a služby, ktoré upravuje starý automat schválený 12. mája. Ide teda o hromadné podujatia, svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania, obrady, bohoslužby, fitnescentrá, wellness, akvaparky a kúpele, návštevy v nemocniciach, zariadenia sociálnych služieb, väznice, športové súťaže, tréningy športových klubov, bazény, plavárne, obchody, služby a nákupné centrá, reštaurácie, múzeá a ďalšie.

Do týchto prevádzok by ste sa teda mali preukazovať preukazom o očkovaní, prípadne testom alebo dokladom o prekonaní koronavírusu. Vstupu na pracovisko by sa to týkať nemalo, napriek tomu, že testy budú preplácané. Podľa portálu teda bude len na samotnom zamestnávateľovi, či povolí vstup len zaočkovaným alebo otestovaným zamestnancom alebo na to nebude prihliadať vôbec. Zamestnávateľ tým však môže riskovať šírenie vírusu.