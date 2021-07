ÚS má výhrady k výnimkám pre ľudí s 1. dávkou: Klus tomu nerozumie! Zmeny zrejme nestihnú, výnimka sa čoskoro končí

Ústavný súd pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Rozhodlo o tom v utorok plénum ÚS SR na neverejnom zasadnutí. Vyhlášku napadla opozícia, jej návrh prijal súd na ďalšie konanie v celom rozsahu.

Analytik o COVID automate: Nečakal by som na zhoršenie situácie! Výhody by mali platiť už v ďalšej fáze

ÚS pozastavil časť vyhlášky

"Pozastavuje účinnosť paragrafu 9 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021," uvádza sa v tlačovej správe. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnom rozsahu súd nevyhovuje.

Zdroj: Topky - Maarty

ÚVZ čaká na rozhodnutie, dovtedy platí súčasný režim na hraniciach

Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková po zverejnení rozhodnutia súdu uviedla, že v pozastavenej účinnosti paragrafu 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231 bola namietaná časť o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. "Zvyšné prechodné ustanovenia týkajúce sa nastavených podmienok pre pendlerov do 1. septembra a osoby od 12 do 18 rokov do 9. augusta priamo namietané neboli, hoci sú súčasťou pozastaveného paragrafu 9," uviedla v stanovisku.

Pozastaví sa účinnosť celého paragrafu

Zverejnením uznesenia ÚS SR v zbierke zákonov sa pozastaví účinnosť celého paragrafu 9 vyhlášky ÚVZ SR č. 231, ktorý obsahuje prechodné lehoty pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla, pendlerov a osoby od 12 do 18 rokov. "V praxi tak zmeny zverejnením uznesenia v zbierke zákonov pocítia najskôr „prvoočkované osoby“, ktorým by prechodné obdobie končilo 2. augusta. Pendleri a osoby od 12 do 18 rokov zmeny v praxi zverejnením uznesenia v zbierke zákonov nateraz nepocítia," uviedla.

Otázka režimu na hraniciach pre osoby od 12 do 18 rokov a pendlerov bude predmetom ďalších rokovaní. "Do momentu zverejnenia uznesenia Ústavného súdu SR v zbierke zákonov stále platí súčasný režim na hraniciach. Prosíme občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek," dodala Račková.

Klus rozhodnutiu nerozumie

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus rozhodnutie ÚS rešpektuje, no nerozumie mu. Nie všetci sa totiž podľa neho mohli z objektívnych dôvodov stihnúť plne zaočkovať. "Preto som od začiatku diskusií o novej vyhláške počas júna principiálne žiadal výnimku pre túto skupinu ľudí, rovnako, ako aj pre deti a tzv. pendlerov," uviedol na sociálnej sieti. "Opäť teda konštatujem, že rozhodnutie Ústavného súdu rešpektujem, ale priznávam nerozumiem mu."

Zdroj: Facebook/Martin Klus

Srdečne ďakujem opozícii

"O to zvlášť, ak má byť našou spoločnou snahou ruka v ruke chrániť verejné zdravie (motivovaním k očkovaniu) a zaroveň byť maximálne inkluzívny," napísal Klus. "Po skúsenosti z minula, kedy postihnutí adresovali výčitky mne, resp. vláde, si týchto dovoľujem vopred usmerniť, aby sa obrátili najmä na zmienených 30 poslancov opozície, ktorým aj ja v mene mnohých mladých ľudí “srdečne ďakujem”," dodal.

Pripomienky sa zapracujú

Premiér Eduard Heger rešpektuje rozhodnutie ÚS pozastaviť časť vyhlášky. Pripomienky sa zapracujú po vydaní písomného rozhodnutia, uviedla hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková. "Zatiaľ nemáme písomné rozhodnutie Ústavného súdu. V každom prípade ho predseda vlády bude rešpektovať a pripomienky sa zapracujú. Dovtedy platí na hraniciach aktuálny stav. Na zapracovanie je zákonom stanovená lehota, ktorú dodržíme," skonštatovala hovorkyňa.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Je otázne, či sa pozastavenie vyhlášky ÚS SR prejaví v praxi

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predpokladá, že rozhodnutie ÚS pozastaviť časť vyhlášky ÚVZ upravujúcej režim na hraniciach sa v praxi zrejme neprejaví. Ministerka to uviedla na stredajšom stretnutí s novinármi. "Potrebujeme poznať písomné rozhodnutie ÚS SR, najmä odôvodnenie, prečo došlo k pozastaveniu prechodných ustanovení vyhlášky," uviedla Kolíková.

Až keď sa oboznámi s odôvodnením, bude reagovať. "Dňa 2. augusta sa však končia výhody pre zaočkovaných prvou dávkou, takže je otázne, ako sa rozhodnutie ÚS SR prejaví v praxi," dodala ministerka.

SaS neočakáva zásadné zmeny na hraniciach

SaS neočakáva v súvislosti s utorkovým rozhodnutím ÚS SR zásadné zmeny na hraniciach, uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. "Rozhodnutie Ústavného súdu SR rešpektujeme. Prechodné ustanovenie, ktoré sa týkalo ľudí, ktorí boli očkovaní prvou vakcínou, je dané do 2. augusta. Aj z toho dôvodu, že rozhodnutie ÚS bude účinné až od zverejnenia, nepredpokladáme dovtedy zásadné zmeny v pravidlách na hraniciach," uviedol poslanec SaS Alojz Baránik.

Návrh podala opozícia

Opozičný Smer víta, že súd prijal ich podnet na ďalšie konanie. "Jasne deklaruje, že je problém vo vydávaní vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva," uviedol hovorca strany Ján Mažgút. Strana verí, že ÚS podanie dôkladne posúdi a nakoniec rozhodne v prospech ústavnosti. Na Ústavný súd SR sa opätovne obrátila opozícia 19. júla. Vyhlášku, ktorá posiela každú nezaočkovanú osobu po návrate na Slovensko do povinnej 14-dňovej karantény, považuje za protiústavnú. Podanie podporil Smer-SD i nezaradení poslanci mimoparlamentného Hlasu-SD.