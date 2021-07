Tomáš Drucker: Zisk zdravotných poisťovní z povinne platených odvodov bez pravidiel je amorálny

"Zisk má zohľadňovať dobré výsledky a adekvátne podnikateľské riziko. Zdravotné poisťovne nemajú tvoriť zisk z verejného zdravotného poistenia, ale na druhej strane by mali byť štátom odmenené za dosiahnutie dobrých výsledkov v zdravotníctve," tvrdí Drucker.

Zákon by mal podľa jeho názoru obmedziť tvorbu zisku zdravotnej poisťovne iba na prevádzkový fond a zaviesť komerčné kontrakty so štátom, v ktorých by si štát so zdravotnou poisťovňou dohodol kvalitatívne zdravotné ukazovatele a za dobré výsledky by ju odmeňoval a za zlé sankcionoval.

Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli v pondelok (26. 7.) zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo i šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová.