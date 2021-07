Richard Raši: Všetky odvody do zdravotných poisťovní by sa mali použiť na zdravotnú starostlivosť

Richard Raši

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Peniaze, ktoré občania povinne platia vo forme odvodov do zdravotných poisťovní, sú daňou a všetky by mali byť použité na zdravotnú starostlivosť a vrátené do systému. Povedal to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši.