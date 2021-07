Toto tu už dlho nebolo! Zastrašovanie starostu v priamom prenose: Nebojím sa a uhnúť neplánujem, odkazuje

Marek Lackovič je už druhý rok starostom satelitnej obce pri Bratislave – Hviezdoslavova, ktorá sa za posledné roky vo veľkom rozrástla. Podľa Lackoviča je práve Hviezdoslavov najrýchlejšie rastúca samospráva na Slovensku. A za tie roky, čo je v úrade, si už údajne zvykol na kadečo – od vybľakovania, cez zastrašovanie, až po vyhrážky. Dôvod? Jasne nastavené pravidlá, ktoré developerom nehrajú do karát.

„Niektorí developeri a ich podržtašky sú veľmi "milí", zvlášť keď od začiatku nastavíte jasné a do kamena vytesané pravidlá, transparentnú komunikáciu a od prvého počiatku sprísňujete územný plán, s cieľom odvrátiť Hviezdoslavov z cesty do pekla,“ začal Lackovič na sociálnej sieti. Podľa jeho slov sa však nevykrikuje len na neho, ale aj na kolegyne zo stavebného úradu.

Obálky a kontakty si strčte do...

„Poniektorí "developeri" si myslia, že tie pracovité baby, ktoré robia odnevidím-donevidím (a ktoré ešte vôbec chcú týmto neznesiteľným tlakom čeliť), sú ich majetok. Tak to teda nie, vážení,“ vysvetlil starosta samosprávy. Poukázal na to, že od jeho nástupu do funkcie ich ako samosprávu Združenie miest a obcí každý rok nominovalo na Cenu pre otvorenú samosprávu. Aj to je pre Lackoviča znak toho, že svoju prácu na úrade robia dobre.

„Mnohí "developeri" ťažko pregĺgali, keď som hneď na začiatku v novembri 2018 verejne vyhlásil, aby si svoje obálky a kontakty pred vstupom na úrad, ktorý zastupujem, strčili do zadku, mnohí plačkali, keď sme zvyšovali min. výmeru stavebných pozemkov na 650 štvorcov na 1 dom s cieľom nebudovať tu ďalšie králikárne "naležato“,“ napísal starosta a pokračoval s tým, že iní nariekali kvôli povinnému predkladaniu urbanistickej štúdie a zadania verejnosti na 15-dňové pripomienkovanie.

Posledný klinec do hrobu

A tento týždeň Lackovič zatĺkol povestný posledný klinec do hrobu. A to z kvôli tomu, že samospráva stopla ďalšiu výstavbu. Dôvodom je, že čistička odpadových vôd v Šamoríne, na ktorú sú napojené kanalizácie okolitých obcí (kam patrí aj Hviezdoslavov), bude čoskoro naplnená a obec potrebuje vybudovať kanalizačnú sieť v celej samospráve. Preto sa rozhodli, že povolenia novým subjektom do odvolania vydávať nebudú.

„Netrvalo dlho a hneď poobede, po troch hodinách od tlačového vyhlásenia, som našiel služobné auto, resp. okno rozmlátené a papiere z roboty po sedadle rozhádzané ako v chlieve. A takto si tu žijeme. Takto sa žije neúplatným starostom v 21. storočí na Slovensku, ktorí sú takí sprostí ako ja, že odídu z pohodlia korporátu, kde som si od pondelka do piatku pekne sedkal na riti a idú sa zodrať pre ľudí, čakajúc pritom s boreliózou a vysokým tlakom na infarkt či na mozgovú príhodu počas bežných, každodenných povinností,“ informoval Lackovič svoje posledné skúsenosti.

Odmeny na nule

Poukázal aj na to, že prvé dva roky robil na samospráve za starostovskú „minimálku“ a hneď po nástupe do úradu svojich kolegov poprosil, aby mu automaticky nezdvihli odmeny, ale aby ostali na nule, kým pre obec niečo neurobí.

„Túto robotu nebude mať kto robiť, lebo každý normálny človek sa na to vykašle. Sme naivní idioti, že si myslíme, že keď budeme robiť kvalitnú robotu, tak to všetci ľudia ocenia. Môžu rásť nové a špičkové školy, škôlky, obchody, ihriská, môžte s ľuďmi sadiť stromy, zberať odpadky, rozdávať rúška a vitamíny... Nikdy to neocenia všetci,“ konštatoval s tým, že on ako jediný poctivo zverejňuje svoje majetkové priznania aj služobné cesty a dovolenky, ale vždy niekto jeho prácu „ofrfle“.

„Aj tak sa nájde intergalaktický dilino, ktorý na Facebooku zapotí, že som čudo a starostovať som išiel pre vlastný prospech. Po tom, ako 2 roky do developerov "šijeme", čo sa do nich zmestí a popri poldruharočnom núdzovom stave (!) budujeme progres, akí tu ľudia nikdy predtým nevideli. Prepáčte, ale ľuďom normálne d**e,“ napísal nahnevane.

PS: Je to neprijateľné

Na záver uviedol, že z toho, čo sa v obci deje, nie je ani nahnevaný, ani frustrovaný, ani smutný, pretože všetci tí, ktorí mu hádžu polená pod nohy, raz odídu. Rovnako, ako ľudia. Ale obec, ktorú buduje, tu bude navždy. „Obec tu bude navždy a ja jej s radosťou, hoci aj v rozmlátených autách a deravých teniskách, odovzdám to najlepšie, čo som sa vo svojom živote naučil. A stále pri tom budem spokojne spávať“. Lackovič priznal, že sa už obrátil aj na políciu. "Vec riešime v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru Šamorín a naším právnym oddelením," napísal pre Topky.sk.

K celej záležitosti sa vyjadrila aj strana Progresívne Slovensko, za ktorú Lackovič kandidoval v komunálnych voľbách v novembri 2018 a ktorej je spoluzakladateľom. „Toto je neprijateľné. Poctiví komunálni politici, ktorí neustupujú mafiánskym tlakom, sú kľúčom pre lepší život v našich mestách a dedinách. Marek Lackovič - starosta Hviezdoslavova za PS, spravil hneď niekoľko krokov proti nekontrolovanej výstavbe v obci. Reakcia prišla rýchlo - včera mu rozbili okno na aute,“ napísala strana na sociálnej sieti. Uviedli, že za starostom samosprávy stoja a budú pozorne sledovať, či sa tento čin podarí polícii vyšetriť. „Nenechaj sa, prosím, zastrašiť alebo znechutiť,“ poprosili ho na záver.

