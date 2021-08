Ostré slová venované starostovi Hviezdoslavova: Začínate nám pripomínať Matoviča, prestaňte!

HVIEZDOSLAVOV – Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Aj keď starosta Hviezdoslavova poukazuje na to, ako to v obci vyzeralo pred jeho nástupom do úradu a kritizuje viacerých obyvateľov obce, pretože údajne mu preteká pohár trpezlivosti, istý obyvateľ obce tvrdí, že všetko je inak.

Je všetko inak, ako vyzerá? Topky.sk len nedávno informovali o tom, že starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič sa sťažoval na občanov obce a že žasne z toho, kam sa to dostali. Tvrdil, že môže robiť čokoľvek, aj tak nikdy nevyhovie všetkým. Okrem toho zažil ničenie obecného majetku, keď mu krátko po vyhlásení stavebnej uzávery v obci niekto rozbil okná na aute. Hovoril aj o zastrašovaní, vyhrážkach, či vybľakovaní.

Do redakcie sa však ozval nespokojný obyvateľ obce, ktorý tvrdí, že všetko je inak. Podľa jeho slov majú obyvatelia Hviezdoslavova obavy, že sa im v obci rodí nový minister financií Igor Matovič. V skupine na sociálnej sieti určenej pre obyvateľov Hviezdoslavova, Kvetoslavova a Miloslavova poslal starostovi kritickú reakciu na jeho status. Avšak, ako tvrdí, ani nie o pol dňa bol zo skupiny vymazaný a jeho profil zablokovaný. Text, v ktorom reagoval na starostove slová, poslal aj do redakcie. Pre svoju vlastnú ochranu si vraj založil aj falošný účet.

Falošný účet pre svoju bezpečnosť

„No, pán starosta, kvôli Vám som si musel založiť tento účet, lebo sa bojím, že keď napíšem pravdu, znesie sa na mňa vlna nevôle, ako na kopec iných občanov, ktorí si dovolili pýtať sa a kritizovať. Lebo viem, že keby som písal pod vlastným menom, o chvíľu mam telefonát v ktorom padajú slova prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, nepravda a podobne, ako to už zažili viacerí a varovali ma, nech nehovorím, ako veci vidím ja, lebo sa mi to môže nepekne vrátiť,“ napísal anonym a tvrdí, že pochybnosti a otázky nie sú v obci želané.

Podľa jeho slov je jednoduchšie a rýchlejšie urobiť „bububu“, ako slušne odpovedať či priznať si pravdu. „Škoda preškoda. Lebo tak pekne ste začali. Verím Vám, že ste našli obec po svojom nástupe v smutnom stave. Aj, že ste veľa vecí rozbehli. Ale zas úplná glorifikácia nie je na mieste. Rovnako nie je na mieste systém, ako dedinu riadite teraz: systémom, že ľudia sú debili, nerozumiete tomu, tak držte hubu a krok, ja som jediný, čo vie, čo táto dedina potrebuje a kto mi bude odporovať, nemá pravdu,“ uviedol.

Začínate sa podobať na Matoviča!

Narovinu Lackovičovi napísal, že mu svojim správaním pripomína ministra financií a expremiéra Igora Matoviča. Tvrdí, že sa ho takmer nikto neodváži verejne kritizovať a nechápe, čo jeho hranice únosnosti naplnilo. „Pozrite sa do Bratislavy či iných miest, koľko hejtu za úplne drobnosti musia znášať komunálni politici. Ale veď s tým treba rátať, to je bežné. Ľudí je milión a názorov dva milióny, nemôžete sa zavďačiť každému,“ konštatoval. Rovnako tvrdí, že aj keď starosta tvrdí, že v roku 2018, keď prišiel do obce, nebol zabezpečený ani vývoz odvozu, má to byť inak.

„Zabudli ste napísať, že v roku 2018 nemala zmluvu zabezpečenú takmer žiadna obec v okolí. Takže úplná normálka. A tou zmluvou ste zabetónovali vývoz odpadu na 4 roky. Ľudia by chceli viac triediť odpad a menej platiť, chceli by zmenu systému, ale nedá sa, lebo zmluva je na 4 roky. No „hurá“,“ konštatoval. Ako následne uviedol, síce za predchádzajúceho vedenia neboli vyhotovené audity za 2 roky, avšak, ako anonym tvrdí, nenašiel zverejnené audity ani za tohto vedenia.

Údajné masívne výpovede

Síce so starostom súhlasí, že je neetické, aby sa týždeň po voľbách podpísalo 144 stavebných povolení, avšak sa pýta, či by v prípade, ak by mali všetko v poriadku, postupoval inak. „To sa nedá! Zmeny územného plánu ste robili až neskôr, to by ste na nich uplatniť nemohli. A prečo je zrovna tých 144 domov „zlých“ a všetky ostatné, ktoré sa začali stavať za vašej éry, sú už okej?“ pýta sa. Rovnako považuje za divné, keď svojim predchodcom vyčíta, že nepoužívali Facebook na informovanie o aktualitách z obce, keď to v tom čase využívala máloktorá obec.

Lackoviča sa v reakcii na to, že obec po jeho nástupe nemala vybudovanú organizačnú štruktúru, pýta, čo je pravdy na tom, že mu už dalo výpoveď 20 ľudí, medzi nimi údržbári, úradníčky, ale aj ľudia zo stavebného úradu. „Stavebný úrad je už na pokraji funkčnosti, lebo pomaly nebudete mať nikoho s certifikátom. Odchádzajú učiteľky škôlky kvôli zlej atmosfére, odišla aj riaditeľka škôlky, lebo to už nevedela vydržať,“ konštatoval. Hnevá sa na starostu, že prakticky obviňuje občanov za to, že za vedenie obce netestovali, nerozdávali vitamíny, ktoré sa podľa názoru anonyma dali kúpiť za oveľa nižšiu cenu a nazval ich predraženými.

Chcú niekoho viac transparentného

„Chválenkárstvo vám nepristane, trochu skromnosti a transparentnosti prosím. Chválite sa novou škôlkou, ale často zabudnete napísať, že projektovať sa začala za predchádzajúceho starostu,“ píše a tvrdí, že viacero vecí, ktoré sľúbil, stále nedodržal. Poukázal na viacero problémov, ktoré údajne nemajú z Hviezdoslavova robiť transparentnú obec – údajne bola odstránená stránka starostu s jeho volebným programom, rovnako mali byť odstránené aj vysielania s otázkami na starostu, na ktoré odpovedal občanom.

„Ja už neviem, kde mám pokračovať. Proste je toho nekonečno, kvôli čomu ľudia frflú. A osobne neverím, že je z vašej strany vôľa sa zmeniť. Z celého vášho postu tu srší: ste nevďačné sprosté decká čo ničomu nerozumejú a ja som jediný, čo má pravdu a bude to tu ťahať tak, ako doteraz, bez zmeny, či sa vám to páči, alebo nie. A neopovážte sa ma kritizovať, lebo takto to ďalej nejde, komunita moja,“ uviedol nespokojný Hviezdoslavovčan. Na záver konštatoval, že síce je fajn, aké zmeny starosta porobil, ale myslí si, že v obci potrebujú niekoho ešte viac transparentného a úprimného. „A menej urážlivého, ješitného. Lebo my sme vás volili a my sme tí, ktorí vás budú, alebo nebudú voliť nabudúce,“ uzavrel.