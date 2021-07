Nová koalícia v Bratislave? Vallo si opäť brúsi zuby na post primátora: Pozrite sa, kto ho podporí!

archívne video

Niekoľko týždňov sa špekulovalo o novej koalícií okolo primátora Matúša Valla a župana Juraja Drobu. Podľa viacerých našich zdrojov, pred pár dňami sa na koalícií dohodli. V politických kuloároch sa hovorí aj o druhej skupine. O nezávislých starostoch a ich spoločnom postupe v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.

Primátor Matúš Vallo má podľa našich informácií záujem opätovne kandidovať na šéfa bratislavskej radnice a obhájiť tento post aj v najbližších voľbách. Okrem toho, že už dlhšiu dobu sonduje, kto by mohol byť jeho protikandidátom, pred pár dňami sa dohodol na spoločnom postupe s tromi stranami. So stranou Progresívne Slovensko, Spolu (obe ho už podporovali, keď kandidoval prvýkrát) a najnovšie aj s SaS. Takouto koalíciou si svoju podporu zabezpečil aj bratislavský župan Juraj Droba z SaS, ktorý chce rovnako obhájiť svoju pozíciu. Oboch budú všetky strany podporovať. Valla za primátora a Drobu za župana.

Traja komunálni politici nám nezávisle od seba potvrdili, že sa už neoficiálne stretli alebo ešte len počas leta stretnú s Jurajom Drobom alebo Matúšom Vallom kvôli kandidátke do mestského zastupiteľstva alebo zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. „Rokovania prebiehajú a výsledok oznámime, keď rokovania úspešne skončia,“ reagoval pre topky.sk bratislavský župan Juraj Droba. Menej zhovorčivejší na túto tému je už tradične primátor Vallo. „Všetky tieto otázky sú predčasné, pretože im najskôr musí predchádzať moje rozhodnutie kandidovať na primátora Bratislavy aj v ďalších voľbách. Momentálne sa o tom rozprávame spolu s tímom a keď urobím takéto rozhodnutie, dám ho neodkladne vedieť aj verejnosti. Dovtedy nechcem tieto úvahy komentovať,“ odkázal cez svoju hovorkyňu Katarínu Rajčanovú.

Žiadne prekvapenie

Nová koalícia neprekvapila ani starostku Karlovej Vsi Danu Čahojovú. „Spolupráca spomenutých strán sa dala predpokladať a má svoju logiku. Primátor Vallo bude chcieť obhájiť svoj post, rovnako to plánuje župan Droba. Politická dohoda je pre oboch užitočná a vysoko pravdepodobná,“ reagovala pre topky.sk starostka Čahojová. Zároveň upozornila, že sa pripravuje reforma verejnej správy, o ktorej komunálni politici zatiaľ nič netušia, ale ako tvrdí, už teraz sa jej obávajú. A to aj v kontexte novovzniknutej koalície Vallo, PS, Spolu a SaS. „Tušíme, že postavenie župy je menej ohrozené ako postavenie mestských častí práve vďaka politickým dohodám. S takýmto scenárom by sa podľa mňa Bratislava nemala zmieriť,“ zdôraznila Čahojová.

O spoločnom postupe v nadchádzajúcich voľbách sa špekuluje aj pri druhej skupine. A to pri silných nezávislých starostoch mestských častí, ktorí nemajú za sebou spomenuté strany koalície. „Ten, kto dnes vystupuje ako nezávislý, ním už o pár mesiacov nemusí byť. V komunále niekedy vznikajú spojenectvá, ktoré sú až v absurdnom protiklade so vzťahmi na hlavnej politickej scéne. Netrúfam si hovoriť za iných, ale všeličo je možné,“ myslí si starostka Karlovej Vsi. Je presvedčená, že nielen v komunále má nezávislosť svoje opodstatnenie.

„Nepredvídateľnosť, populizmus, krátka životnosť, prelietavosť politických predstaviteľov, skrátka nezrelosť a nespoľahlivosť politických strán, je v protiklade s tým, po čom ľudia volajú a čo potrebujú. Spôsob komunálnych volieb im zatiaľ umožňuje voliť aj osoby bez politického krytia a to je dobre,“ dodala pre topky.sk Čahojová.

K téme spoločného postupu starostov sme oslovili aj ďalších „šéfov“ mestských častí. Mnohí z nich sú na dovolenke a hovorcovia vzhľadom na citlivosť témy sa nechceli v ich mene vyjadriť.