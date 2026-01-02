Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR

Richard Raši a Tomio Okamura. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Barbora Vizváryová)
BRATISLAVA - Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi Slovenskom a Českom. Vo svojom spoločnom novoročnom prianí to uviedli predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
archívne video
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: NEtolerujeme agresívne správanie voči ženám (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
„Rok 2026 bude rokom unikátneho reštartu slovensko-českých a česko-slovenských vzťahov. Urobím všetko pre to, aby sa naše vzťahy už nikdy nestali rukojemníkom zlých politických rozhodnutí,“ povedal Raši vo videu. Okamura označil vzťahy medzi ČR a SR za nadštandardné a výnimočné. „Teším sa na spoluprácu, ktorá bude prospešná pre nás všetkých,“ dodal.