AKTUÁLNE Hlavné mesto je totálne upchaté: S kolónami treba počítať na viacerých miestach

BRATISLAVA - V Bratislave treba v stredu počítať na viacerých miestach so zdržaniami. Dôvodom sú viaceré nehody a kolóny v hlavnom meste i smerom do Bratislavy. Vodičov na to upozorňujú Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Nehodu dokumentujú na Ružinovskej ulici pred križovatkou s Tomášikovou smerom do centra. Blokovaný je jeden pruh, vodiči sa zdržia do desiatich minút. Nehoda sa stala aj na Hodonínskej ulici v križovatke so Zlatohorskou smerom do centra. So zdržaniami treba počítať v oboch smeroch.

Do 25 minút si vodiči postoja na trase Ulica Svornosti – Popradská – Gagarinova – centrum. Dvadsaťminútové zdržanie hlásia vo Vajnoroch v okolí kruhového objazdu smerom do centra, ale tiež od Galvaniho cez Prístavný most do Petržalky. Okolo 15 minút sa vodiči zdržia na Račianskej ulici smerom do centra.

Doprava nie je plynulá ani pri ceste do hlavného mesta. Polhodinové zdržanie je pri ceste z Bernolákova a Ivanky pri Dunaji do Bratislavy, zdržanie do 25 minút je hlásené na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy, ale tiež z Mosta pri Bratislave do hlavného mesta. Z Rovinky do Bratislavy si vodiči postoja v kolóne do desiatich minút.