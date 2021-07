Program pápeža na Slovensku je zverejnený! Navštívi tri mestá, nebude chýbať ani svätá omša a prekvapenie

BRATISLAVA – Aký program bude mať pápež a koľko sa na Slovensku zdrží? To sú otázky, ktoré doteraz nemali jasné odpovede. No to je minulosť. Konferencia biskupov Slovenska pre návštevu pápeža vytvorila špeciálnu stránku. Z nej sa Slováci dočítajú všetky potrebné informácie.

Konferencia biskupov Slovenska zverejnila v stredu napoludnie presný program pápeža Františka, ktorý v polovici septembra navštívi Slovensko. Podľa zverejnených informácií priletí hlava cirkvi 12. septembra do Bratislavy, a to o 15:30. Následne sa presunie do Apoštolskej nunciatúry, kde bude mať príhovor a aj súkromne stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej.

Zdroj: KBS

V pondelok 13. septembra navštívi v Prezidentskom paláci hlavu štátu Zuzanu Čaputovú, s ktorou sa stretne v Zlatom salóne. Z Grasalkovičovho paláca sa presunie na stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina, kde bude mať svätý otec príhovor.

Zdroj: KBS

Popoludní sa presunie na súkromnú návštevu centra Betlehem a stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí, kde bude mať taktiež príhovor. Podvečer sa v Apoštolskej nunciatúre stretne s predsedom parlamentu Borisom Kollárom a vzápätí aj s premiérom Eduardom Hegerom.

Stretnutie na Luníku IX.

V utorok o 8:10 ráno odletí do Košíc, kde po príchode bude predsedať božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove. Popoludní pozdraví rómsku komunitu na košickom sídlisku Luník IX. O 17. hodine podvečer stretne s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach, kde bude mať aj príhovor. O 18:30 odletí naspäť do Bratislavy, kam bude let trvať hodinu.

Zdroj: KBS

Napokon, v stredu 15. septembra ráno bude mať modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne, následne sa presunie na svätú omšu na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne. Popoludní o 13:30 sa bude konať rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v hlavnom meste, odkiaľ o 13:45 odletí naspäť do Ríma.

Zdroj: KBS

Len pre očkovaných

Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. V utorok o tom informoval minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Naším spoločným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby si Svätý otec zo Slovenska odniesol pekné spomienky, aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok, a zároveň, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí - veriacich a iných, zúčastniť sa na verejných svätých omšiach," povedal Lengvarský. Poznamenal, že sa tak dohodli s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským, že pôjde o účasť vysoko nad rámec platných opatrení.