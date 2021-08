Hrôzostrašné slová dátových analytikov: Toto nás čaká počas návštevy pápeža, kopli si aj do Matoviča

Polovica septembra sa zapíše do slovenských dejín. Na 4-dňovú návštevu Slovenska totiž príde pápež František, ktorý tak prijal pozvanie od hlavy štátu Zuzany Čaputovej. Čísla o aktuálnej epidemiologickej situácii však začínajú robiť problémy a poukazujú na to, že pandémia sa na Slovensku začína zhoršovať. Dátoví analytici z občianskej platformy Dáta bez pátosu však upozorňujú na jeden nemilý fakt. Tento rok sme s nástupom vlny o 17 dní popredu.

Avšak, oproti minulému letu aj viac testujeme. „Zlom prišiel minulý rok 19. septembra a za 10 dní do 29. septembra sme išli na dvojnásobok a potom na ďalší dvojnásobok za LEN 5 dní do 3. októbra,“ uvádzajú analytici a keďžs sme tento rok popredu o 17 dní, šialený rast, ktorý sme si zažili minulý september, vychádza práve v čase, kedy na Slovensku bude pápež František. Za všetko však môže delta variant, ktorý je oveľa infekčnejší, ako britský alfa variant.

Zdroj: SITA/Giuseppe Lami/Pool via AP

IM to tak má rád

„Zlom v roku 2021 vychádza na začiatok školského roka. Zistíme, čo dokáže exponenciála. To isté, čo v roku 2020. Je to zradné. Nelineárny priebeh do COVID automatu nevopcháme. Zas to bude lotéria. IM to tak má rád. Veľmi nás to mrzí,“ konštatujú analytici, podľa ktorých je názor vedcov opäť na druhej koľaji, čo sa nám opäť môže dramaticky vypomstiť.

Avšak, nie je všetkým pekným dňom koniec. Podľa analytikov by esom v rukáve mohla byť silná premorenosť po druhej vlne, ktorá na Slovensku zúrila od októbra do mája. Avšak, čiernym Petrom by mohla byť nízka zaočkovať seniorov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou obyvateľstva. „Ani jednou premennou už v najbližších 14-28 dňoch výrazne nepohneme. Karty sú rozdané a skutočne nevieme, či máme čierneho Petra alebo Žolíka,“ poukázalo Dáta bez pátosu.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Na záver uviedli, že vždy sa snažia vo všetkom nájsť to pozitívne a úsmev na tvári majú aj po rúškom. Avšak, z vyššie spomenutého majú oprávnené obavy. „Pozorujeme denne rovnako zaočkované Chorvátsko a slabo zaočkované Bulharsko. 2 krát zle-nedobre,“ uzavreli s otázkou, či to dáme.