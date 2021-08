ROZHOVOR S MARTINOM KLUSOM: Návšteva pápeža ovplyvní aj opatrenia, predpokladaný dátum zmien!

BRATISLAVA - Dovolenky sú v plnom prúde, no napriek tomu sa epidemiologická situácia v okolitých krajinách zhoršuje. Na Slovensku je však témou číslo jedna v súčasnosti návšteva pápeža Františka. Podľa informácií z kuloárov sa návšteve hlavy cirkvi prispôsobia aj opatrenia na hraniciach. Je to pravda? Aj o tom sa Topky.sk rozprávali so štátnym tajomník ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom (SaS).

Leto sa prehuplo do druhej polovice, veľa Slovákov je aktuálne „rozlezených“ po dovolenkách v zahraničí. Aká je aktuálna situácia v okolitých krajinách?

-Ako ukazuje aj aktuálna mapa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európa sa už posledné týždne sfarbuje postupne dočervena, pričom z epidemického hľadiska je v súčasnosti najrizikovejšou oblasť Španielska, Portugalska, juhu Francúzska, ale už aj v známych destináciách v Taliansku a Grécku, kde navyše zúria ničivé požiare, tak ako v Turecku.

Zdroj: MZV SR

Naopak, okolité štáty a susedné krajiny Slovenska – Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko – si zatiaľ držia dobré epidemické čísla a zostávajú aj podľa mapy ECDC „zelené“.

Situácia však nie je dobrá napríklad ani na Cypre, kam Slováci radi cestujú. Do istej miery je obľúbené Chorvátsko ešte stále relatívne bezpečné, ale problém môže nastať v momente, kedy by sa ktokoľvek nakazil priamo v danej krajine a vtedy, napr. v Grécku, majú veľmi prísne pravidlá izolácie a karantény. Na to si preto treba dávať veľký pozor.

Zdroj: MZV SR

Pripomínam preto, že aktuálne stále platí cestovné odporúčanie MZVEZ SR necestovať do zahraničia (3. stupeň cestovného odporúčania). Z dôvodu nepredvídateľného a rýchlo sa meniaceho vývoja prijímaných protipandemických opatrení vo svete sa občan SR v prípade vycestovania do zahraničia vystavuje riziku obmedzenia možností návratu zo zahraničia alebo ďalším komplikáciám pri cestovaní.

Na čo sa majú ľudia pripraviť na hraniciach?

Aktuálne, pokiaľ ide o cestovanie do zahraničia a návrat z cudziny, sa Slovensko neriadi „trojfarebným“ semaforom ako kedysi, ale vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. V zmysle platných opatrení a tejto aktuálnej vyhlášky v prvom rade rozlišujeme, či je prichádzajúca osoba zaočkovaná alebo nie a podľa toho musí aj splniť dané podmienky.Všetky podrobnosti sú dostupné aj na známej webovej stránke rezortu diplomacie, kde okrem iného uvádzame, aké sú pravidlá vstupu na Slovensko.

Zdroj: TASR/František Iván

Táto vyhláška ÚVZ SR začala platiť v takejto podobe v podstate v druhej polovici júla. Od tej doby nedošlo u nás k nejakým zásadnejším zmenám, čo sa týka pandemickej situácie na Slovensku, takže verím, že možno až do polovice septembra nedôjde k zásadným zmenám.

Očakáva sa, že by sa mali opatrenia nejakým spôsobom sprísňovať? Podľa informácii Topky.sk sa opatrenia nebudú meniť, kým pápež neabsolvuje návštevu na Slovensku. Vedeli by ste, prosím, túto informáciu potvrdiť?

- Áno, pokiaľ ide o naše, teda slovenské podmienky cestovania a pravidlá pri návrate zo zahraničia, tam neočakávam, že by do konca augusta mohlo dôjsť k nejakým zásadnejším zmenám. Verím, že možno až do 15. septembra, keď bude ešte na návšteve Svätý Otec, pápež František, čo je aj logisticky veľmi významná udalosť, by nejak zásadnejšie k zmenám dôjsť nemalo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia, File

Samozrejme, všetko však bude závisieť od vývoja pandemickej situácie u nás, v Európe aj vo svete, kde, ako vidíme, sa rizikovejší delta variant stáva ďalej dominantným a vedie krajiny k väčšej opatrnosti. A tým pádom sa niekedy v reálnom čase vyvíjajú aj pravidlá cestovania.

Tieto sa priebežne menia, napr. nedávno Nemecko predstavilo nové pravidlá, tak isto niektoré ďalšie krajiny, kde sa postupne zhoršuje situácia avizujú, že so zhoršovaním situácie tam sa môžu sťažiť podmienky vstupu do týchto krajín. O tom, či a kedy sa budú cestovné opatrenia meniť, však v našom prípade nerozhoduje MZVEZ SR, ale konzílium epidemiológov, ktoré dáva návrh ministerstvu zdravotníctva, resp. vláde SR, ktorá následne schvaľuje zmeny opatrení. Tie sú následne premietnuté do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zdroj: MZV SR