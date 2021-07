Alkohol za volant nepatrí: Opitý vodič z Kluknavy nabúral do štyroch vozidiel a pokračoval v jazde

PREŠOV - Do štyroch vozidiel zaparkovaných na Sabinovskej ulici v Prešove v pondelok (19. 7.) večer postupne nabúral vozidlom Ford Mondeo 45-ročný vodič z obce Kluknava v okrese Gelnica. Ako o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na parkovisku pred obytným domom najskôr narazil do osobného auta značky Volkswagen Passat a pokračoval v jazde ďalej.

"Potom narazil do vozidla značky Opel Astra, neskôr do vozidla značky Citröen C4. Ani to Kluknavčana však v jazde nezastavilo a nakoniec narazil aj do auta značky Suzuki Vitara. Policajná hliadka po nehode vyzvala vodiča na podrobenie sa dychovej skúške, jej výsledok dosiahol hodnotu 3,08 promile," uviedla Ligdayová s tým, že pri kontrole sa zistilo, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady na vedenie vozidla a má v súčasnosti udelený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel do apríla 2023.

Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a následne ho polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Majitelia poškodených vozidiel škodu zatiaľ presne nevyčíslili.