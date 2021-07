KDH vyzýva premiéra: Dozor nad vyšetrovaním podozrenia z úplatku pre Mikulca by mala prebrať GP!

BRATISLAVA - Dozor nad vyšetrovaním podozrenia z úplatku pre ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) musí podľa mimoparlamentného KDH bezodkladne prejsť do rúk generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by mal o to požiadať premiér, vyzval predseda hnutia Milan Majerský. Informovala o tom hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

Hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková v reakcii uviedla, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) nijako nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. "Je plne v ich kompetencii, aby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky odhaľovali trestnú činnosť a to bez ohľadu na to, či ju páchajú predstavitelia dnešnej opozície alebo koalície. Zákon platí pre všetkých rovnako," skonštatovala.

Výzva premiérovi

KDH pristúpilo k výzve premiérovi v súvislosti s medializovanou nahrávkou údajného rozhovoru o úplatku pre ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) medzi bývalým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom a exriaditeľom finančnej správy a stíhaným Františkom Imreczem.

VIDEO Mikulec sa vyjadril k zverejnenej nahrávke medzi exšéfom NAKA Zurianom a bývalým riaditeľom finančnej správy Imreczem

"Zodpovednosť za riadenie a stav Slovenska je z pozície ministra vnútra natoľko zásadná, že akékoľvek podozrenia z trestného činu musia byť vyšetrené tak, aby závery nevzbudzovali žiadne pochybnosti a musí k nim dôjsť v čo najkratšom čase,” uviedol predseda KDH. Rovnaký postup vyšetrovania, teda s dozorovaním v rukách GP, by sa podľa Majerského mal stať samozrejmým pri každom podozrení z vážneho trestného činu v prípade všetkých najvyšších štátnych predstaviteľov.

Nahrávku týkajúcu sa osoby ministra vnútra zverejnil týždenník Plus 7 dní minulý týždeň. Úplatok mal byť podľa Františka Imreczeho odovzdaný za získanie kontraktu pre spoločnosť SAP Slovensko, ktorú vtedy zastupoval. Malo to byť v čase, keď bol Mikulec riaditeľom Vojenskej spravodajskej služby. Mikulec odmieta, že by zobral počas svojho pôsobenia vo vojenskej tajnej službe úplatok.