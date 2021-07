KDH a SKS podpísali memorandum o podpore aktivít k budúcej spolupráci

Niekoľkí starostovia a viacerí poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorí sú aktívnymi členmi SKS, prejavili podľa memoranda vôľu rozvíjať svoje budúce politické aktivity v radoch KDH. "Obe strany sa domnievajú, že poskytnutie priestoru aktívnym členom SKS v radoch KDH prispeje k posilňovaniu pozícií konzervatívnej politiky v regiónoch Slovenska," zhodli sa obe strany v memorande a veria, že ich postoj bude výzvou a inšpiráciou pre ďalšie politické subjekty.

"Trieštenia už bolo dosť, chceme dať ľuďom alternatívu, že jediná cesta je v spájaní a zjednocovaní. Sme radi, že o vstup do KDH prejavila záujem SKS. Sú to aktívni politici, ktorí sú etablovaní v mestách a obciach," povedal Majerský. Podľa Zuzulu zatiaľ prejavili záujem o vstup členovia rádovo v jednotkách. "Je to skôr iniciatíva, námet začať takúto diskusiu. Forma prechodu ešte dohodnutá nie je. Či pôjde o vstup našich členov do KDH alebo kooperáciu našich volebných programov, to všetko bude predmetom ďalších rokovaní," skonštatoval Zuzula.

SKS, ktorá je bývalou stranou Sieť, má podľa Zuzulu niekoľko stoviek členov, z nich je približne 40 až 50 aktívnych.