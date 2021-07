VIDEO Mikulec reaguje na nahrávku Zuriana a Imreczeho: Žiadny úplatok som nezobral, zo záznamu to nevyplýva

Kovařík hovorí, že nevedia overiť autenticitu nahrávky

K zverejnenej nahrávke sa už vyjadril aj aktuálny prezident policajného zboru Peter Kovařík. "K pravosti medializovanej nahrávky sa nevieme vyjadriť, pretože ňou nedisponujeme. Vyšetrovateľ pracuje výlučne s faktami a na ich základe rozhoduje aj o ďalších krokoch. NAKA operatívne preverila predmetné informácie niekoľkokrát. Prvý krát vo februári tohto roka, kedy previerkou so zainteresovanými osoby medializované informácie potvrdené neboli a po poslednej medializácii boli informácie opätovne preverené s rovnakým výsledkom. O veci bude ďalej rozhodovať vyšetrovateľ NAKA. Zainteresované osoby sú si vedomé, že pri krivej výpovedi by mohli byť zbavené štatútu spolupracujúceho obvineného," píše Kovařík.

"Nebudeme sporné materiály Branislava Zuriana viac komentovať, pre políciu je dôležité, aby prebehlo objektívne vyšetrovanie," doplnil šéf polície.

To, že by som zobral úplatok z nahrávy nevyplýva, tvrdí Mikulec

Vzápätí po rokovaní vlády na nahrávku zareagoval aj sám šéf rezortu vnútra Roman Mikulec, ktorý jú označil za účelovú. "Vyjadril som sa k tomu v minulosti a odmietam, že by som niekedy s pánom Imreczem o nejakých úplatkoch hovoril a žiadne úplatky som od neho ani nezobral. Ten rozhovor a záznam ... je asi každému je jasné, že je to účelový záznam. Keď pán Zurian spravil v minulosti rozhovor a mal takéto informácie ako riaditeľ NAKY a procesným spôsobom mal zapojiť vyšetrovateľov, ja s tým nemám problém. Verím, že OČTK vypočujú všetkých zainteresovaných a samozrejme aj mňa," tvrdí Mikulec.

"Odmietam tieto obvinenia. Povedal som, že s pánom Imreczem som sa stretol ešte v čase, keď som viedol VSS a nakupovali sme softvér. Neviem prečo by ale takéto niečo hovoril. Ja som s ním takéto veci ani neriešil a ani z tej nahrávky nevyplýva, že by som sa mal účastniť nejakého nelegálneho konania. Ja som v oblasti softvéru nebol odborník, riešila to vtedy firma SAP, ktorá mala takýto produkt. Dal som vykonať všetky analýzy a riešili to odborníci a či je to využiteľné," tvrdí Mikulec. Ten povedal, že stretnutie s Imreczem mal len toto a ešte jedno, keď podpisoval zmluvu na nákup tohto produktu.

Nahrávka rozhovoru Imreczeho a Zuriana

O nahrávke dnes ráno informoval týždenník Plus 7 dní. Dnes už kajúcnik a bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze sa na údajnej nahrávke sťažoval zrejme na súčasnú vládu, "že sa tvária, akože boli najčistejší na svete a nič sa okolo nich nešuchlo,". So Zurianom na nej podrobne hovorí o Mikulcovi a údajnom úplatku, ktorý mu mal byť poskytnutý. "Myslím, že to bola stovka,“ hovorí ticho na nahrávke Imrecze. Úplatok sa mal teda dotýkať hranice 100-tisíc eur.

Nahrávka zrejme pritom nie je ani taká stará, keďže obidvaja sa na nej rozprávajú už o úmrtí exprezidenta policajného zboru generála Milana Lučaského. Ten zomrel koncom decembra minulého roka. "Ja si tykám s tým Romanom, ja ho mám v mobile, my sme sa pravidelne stretávali. Nevnímam ho ako politika. On sa snaží lavírovať medzi Matovičom a čo on chce. On mi nepripadá ako Matovičovi ľudia," hovorí na nahrávke Imrecze, pričom Zurian ho oslovuje prezývkou "pilot", keďže Mikulec sa tejto profesii v minulosti venoval.

Mikulec svoje stanovisko ešte raz zhrnul aj v statuse na sociálnej sieti. "V nahrávke odznieva, že nákup systému bol efektívny a potrebný. V období rokov 2012 - 2015, teda počas Ficových vlád, kedy som bol pod enormným tlakom masívnej antikampane, ktorá mala za úlohu dostať ma za mreže, sa konalo intenzívne vyšetrovanie, okrem iného aj v tejto konkrétnej veci, kde som pred OČTK preukázal svoju nevinu," píše Mikulec.