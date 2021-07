Zásah horských záchranárov: FOTO Blesk udrel hneď vedľa manželského páru! Utrpeli zranenia

Muž pri páde spôsobenom tlakovou vlnou utrpel viaceré tržné poranenia hlavy a pociťoval tŕpnutie nôh. Žena bola po páde doudieraná, ale nepotrebovala pomoc, informovala ďalej Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Zdroj: FB/Horská a záchranná služba

Záchranári z oblastného strediska Malá Fatra odišli mužovi na pomoc terénnym automobilom do Sedla Medziholie a odtiaľ pešo. "Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ho na nosidlách transportovali do Sedla Medziholie a odtiaľ autom zviezli do Štefanovej, kde si ho prevzala do opatery posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračoval do nemocnice," dodali horskí záchranári.

Zdroj: FB/Horská a záchranná služba

Zdroj: FB/Horská a záchranná služba