Experti varujú: V búrke sa nikdy nedotýkajte tejto jednej VECI v aute

LOUISVILLE - Krásny slnečný deň si priam pýta nasadnúť do auta a vybrať sa na výlet. Teplé počasie však znamená aj zvýšené riziko búrok, a tým pádom aj nebezpečnejších jazdných podmienok. Nielen viditeľné riziká vás ale môžu ohroziť. Podľa odborníkov by ste sa počas búrky nemali v žiadnom prípade chytať týchto častí vozidla.

Napriek zdanlivému pocitu, že vás auto počas búrky ochráni, nie je to úplne tak. Podľa Národného inštitútu pre ochranu pred bleskom (NLSI) sa dotknutím kľučky na dverách vystavujete veľkému riziku. Môže vás totiž zasiahnuť elektrický prúd. Prezident NLSI Richard Kithil vysvetlil, že gumené pneumatiky auta nie sú to, čo vás ochráni pred zasiahnutím blesku. Je to predovšetkým kovový rám vozidla, ktorý pomáha odvádzať elektrinu od vodiča a spolujazdcov.

Zdroj: Getty Images

Aj keď jazda v uzavretom aute so zatvorenými oknami počas búrky môže byť relatívne bezpečná, nie všetky vozidlá poskytujú rovnakú ochranu pred úderom blesku. Odborníci z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v tejto súvislosti varujú pred kabrioletmi, motocyklami a golfovými vozíkmi, ktoré neposkytujú žiadnu ochranu pred bleskom. Rovnako NLSI uvádza, že vozidlá vyrobené zo sklenených vlákien nemusia byť účinné pri ochrane pred bleskom z dôvodu takzvaného "kožného efektu", ktorý sa môže vyskytnúť v kovových autách. K tomuto efektu nastáva vtedy, keď vonkajší kovový plášť prenáša väčšinu bleskov na vonkajšie povrchy.

Zdroj: Getty Images

Aj keď kľučka dverí vášho auta môže predstavovať jedno z najväčších rizík počas búrky, nie je to jediná časť automobilu, ktorej by ste sa mali vyhnúť. NLSI tiež varuje pred dotykom okenného mechanizmu, volantu a radiacej páky. Aby ste sa čo najlepšie chránili, máte podľa expertov zložiť ruky do lona. Eliminujete tak náhodný dotyk elektrifikovaného povrchu.

Národná meteorologická služba (NWS) zase informuje, že úder blesku hrozí aj vtedy, keď už nevidíte blesky a nepočujete hromy. Blesky môžu udrieť na miesta vzdialené až dvadsať kilometrov od búrky. Ak počujete hrmenie, ste dosť blízko na to, aby vás mohol zasiahnuť blesk. Aby ste mohli zhruba vypočítať, ako ďaleko je búrka od vás, NWS odporúča počítať sekundy medzi hromami. Každých päť sekúnd, ktoré napočítate medzi jednotlivými údermi, naznačuje približnú vzdialenosť medzi vami a búrkou. Ako preventívne opatrenie sa odporúča zostať v interiéri najmenej polhodinu po tom, čo začujete posledné hromy.