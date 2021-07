KORONAVÍRUS Analytici neklesajú na duchu: V kolotoči pesimizmu prinášajú nové čísla a dve dobré správy!

BRATISLAVA - Koronavírus zatiaľ tak rýchlo nemizne, no výraznou pomocnou rukou je vakcinácia, ktorej výsledky si opäť berú na svoje ramená analytici z Dát bez pátosu, ktorí na sociálnej sieti dokonca už zverejnili aj celkové percento zaočkovaných obyvateľov Slovenska. Navyše aj v časoch pesimistických prognóz prinášajú analytici dobré správy, a to hneď dve!

"Viac ako 41 % zaočkovaných prvou dávkou- 2,24 milióna občanov. To je ďalší krôčik správnym smerom a u dospelých sme cez 50%. Dospelí sú kritická a ohrozená masa, tí nad 60 rokov 10x viac ako tí pod 60 rokov," píšu v úvode statusu analytici z organizácie Dáta bez pátosu.

Posledné 1% sme podľa expertov na čísla spravili za 11 dní. V júli sú to zatiaľ 4%.

Nebolo jednoduché dať dohromady čísla

Zo Slovenska podľa analytikov pracuje v zahraničí trvalo legálne 120-tisíc dospelých. Žijú tam aj s rodinami. "Zo Slovenska vonku študujú (a aj brigádujú) desaťtisíce študentov - mladých zo Slovenska. Nie je jednoduché urobiť odhad celkového počtu obyvateľov Slovenska, ktorí žijú vonku, ale číslo 250,000 nebude “mimo”. Mnohí z nich majú prístup k očkovaniu v zahraničí a mnohí to aj využili. Veľmi pravdepodobne veľká väčšina dospelých," pokračujú analytici.

Zrátali aj ľudí za hranicami

Niektoré štáty a krajiny to majú podľa Dát bez pátosu opačne. "Všetky porovnania to ignorujú. Ak ale máme všetkých tých občanov v menovateli, zaočkovaní patria aj do čitateľa. A tak sme dnes možno na 45% a nie “len” na 41%. To je výborná správa a týka sa rovnako multinacionálnej Bratislavy ako aj regiónov s veľkým počtom za prácou dochádzajúcich do zahraničia," potešili verejnosť analytici.

Mnohí v zahraničí navyše covid prekonali, ale záznam o tom na Slovensku nemajú. "A preto pri rátaní % “premorenia” domáceho obyvateľstva v I. a v II. vlne ich treba odrátať z menovateľa. Ide o mobilných občanov, veľakrát v prvej línii a premorených nad úrovňou priemeru Slovenska. V tomto konštatovaní je tiež schovaná dobrá správa. Treba to brať do úvahy pri hodnotení dnešnej EPI situácie a rovnako pri modelovaní budúcich dopadov," myslia si číselní experti.