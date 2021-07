Premiér vyzýva po útokoch voči lekárom a vedcom: Mali by sme sa rešpektovať, je to hlboko neetické!

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) je mimoriadne znepokojený a zarmútený z útokov skupiny obyvateľstva voči niektorým lekárom a epidemiológom na Slovensku. Uviedol to na sociálnej sieti. Vyzval prokuratúru a políciu pozorne sledovať aktivity a dôrazne zasiahnuť, ak to bude potrebné.

"Agresívne ataky na odborníkov sú hlboko neetické a považujem ich za neprípustné. Musím zároveň vyzvať prokuratúru a policajné zložky, aby pozorne sledovali tieto aktivity a dôrazne zasiahli v prípadoch, ak si to bude situácia vyžadovať," vyhlásil Heger. Odborníci pracujú podľa premiéra v záujme ochrany zdravia a života občanov. "Dokážem si predstaviť, že ľudia s odborníkmi nie vždy súhlasia, no mali by sme sa rešpektovať," doplnil.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu povedal, že protesty bude monitorovať polícia. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) požiadala ľudí, ktorí posledné dni protestujú pod oknami odborníkov, lekárov a vedcov, aby rešpektovali súkromie týchto ľudí, "ktorí obetavo počas najťažších chvíľ pandémie pracovali pre svojich spoluobčanov".

Toto konanie považuje za zvrátené. "Keď chcú títo občania protestovať, nech protestujú pred úradom vlády, alebo na iných verejných priestranstvách. Ale nech dajú pokoj rodinám vedcov a odborníkov, ktorí dlhé mesiace robili všetko preto, aby ochránili ľudí pred následkami pandémie," uviedla v stanovisku. Mimoparlamentná strana Spolu uviedla, že voči neohláseným demonštráciám, na ktorých sa účastníci vyhrážajú odborníkom, by mala rázne zasiahnuť polícia