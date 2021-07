Vládne úložisko využíva vyše 40 štátnych odberateľov: Kapacity plánujú rozšíriť

„V cloude je prevádzkovaný napríklad projekt sčítania obyvateľov, celá agenda elektronických občianskych preukazov, register právnických osôb či množstvo projektov Národného centra zdravotníckych informácií SR – celkovo vyše 120 rôznorodých projektov,“ priblížil štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Ministerstvo vnútra služby vládneho cloudu vylepšuje a rozširuje na základe požiadaviek klientov. Katalóg služieb postupne plánuje rozšíriť pomocou vývojárskych opensource platforiem. Prispieť to má ku škálovateľnosti poskytovaných služieb a odstrániť mnoho obvyklých ručných zásahov. V rámci nových funkcionalít a optimalizácie procesov majú sprístupniť tiež služby reportingu či fulltextového vyhľadávania. Zjednodušiť a zrýchliť by sa malo aj objednávanie cloudových služieb – pri malých projektoch ich ministerstvo vnútra bude schvaľovať do niekoľkých hodín.

Prípravu vládneho cloudu odsúhlasila vláda ešte v roku 2015 rozhodnutím o centralizácii dátových centier štátu do dvoch hlavných centier – na ministerstve financií a na ministerstve vnútra.

Ide o komplexný systém s jedným štandardizovaným prostredím, ktorý postupne nahrádza prevádzku množstva štátnych serverovní. Vládny cloud poskytuje hardvér, pamäť či dátové úložiská štátnym používateľom, ktorým tak odpadá starosť napríklad o sieť, bezpečnosť či zálohovanie. Rezort vnútra deklaruje bezpečnosť dát uložených v systémoch vládneho cloudu.