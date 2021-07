Polícia zachránila rozbitím okna z rozhorúčeného auta psíka: Prestával reagovať

Podľa polície boli príslušníci PZ privolaní k autu zaparkovanému na priamom slnku. „Vo vnútri bol malý kňučiaci psík, ktorý bol malátny, upadal do mdlôb a prestával reagovať na ľudský hlas,“ priblížila polícia s tým, že zasahujúcim policajtom sa nepodarilo telefonicky kontaktovať majiteľa vozidla. Psa z auta vyslobodili až po rozbití okna, následne mu dali vodu a uložili ho do tieňa.

Polícia upozorňuje, aby ľudia počas letných dní nenechávali deti ani zvieratá v aute bez dozoru. Vyzýva tiež, že ak sa niekto stane svedkom podobnej situácie, má sa pokúsiť zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla alebo vyhľadať pomoc polície či hasičov na linke 112. Či môže občan postupovať pri záchrane dieťaťa alebo zvieraťa rozbitím okna vozidla, nie je podľa polície jednoznačné, keďže sa môže dopustiť protiprávneho konania poškodením cudzieho majetku.

„Ak by však išlo o prípad krajnej núdze a konanie by spĺňalo všetky zákonné podmienky na takéto konanie, občan by mohol postupovať aj takýmto spôsobom. Je však na zvážení, či takéto konanie spĺňa všetky podmienky protiprávnosti v prípade krajnej núdze. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne,“ vysvetlila polícia.